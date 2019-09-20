Переход на зимнее время: будут ли украинцы переводить стрелки часов осенью

В ночь с 26 на 27 октября в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад

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В ночь с 26 на 27 октября в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад. Несмотря на то, что у нас появится дополнительный час для сна, это не всегда хорошо сказывается на здоровье. К новому режиму дня трудно привыкнуть, из-за чего возможно ухудшение самочувствия, снижение иммунитета и нарушение сна.

Эксперты говорят, что переход на зимнее время люди переносят легче, чем на летнее, но организм человека все равно к новому режиму привыкает в течение целых двух недель. Поэтому готовиться к переходу на зимнее время нужно заранее, как минимум за неделю.

О том, нужно ли вообще переводить стрелки часов в зависимости от времени года, споры в нашей стране ведутся давно. Сегодня на сайте петиций к Президенту Украины зарегистрировано обращение, в котором автор просит провести референдум по этому вопросу.

"В связи со спорным вопрос об отмене перевода часов, выбором времени на котором остаться, считаю нужным провести всеукраинский референдум. На котором вынести вопрос об окончательной отмене перевода часов и выбором времени на котором остаться. После проведения референдума данный вопрос прошу рассмотреть на всех государственных уровнях включая Верховную Раду, правительство и президента. Также этот вопрос нужно рассмотреть из-за того, что ежегодный перевод часов очень вредит здоровью человека" - пишет автор.

Многим людям необходимо определенное время, чтобы привыкнуть к новому ритму жизни. Как адаптироваться после перевода часов, чтобы легче пережить этот период, читайте в нашей статье.

1. Помните, что на выходных вы наверняка без особых проблем оставались бодрствовать еще дольше, чем на один дополнительный час, так ваш организм может приспособиться к более позднему засыпанию. Этот факт поможет вам немного успокоиться перед предстоящим переводом времени.

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2. В течение недели до перевода времени начните ложиться спать немного раньше. Сначала отправьтесь спать на 15 минут раньше. Затем, каждые два дня "сдвигайте" график еще на 15 минут. Это поможет постепенно смещать ваши ритмы сна и синхронизировать их с изменением времени.

3. Также в течение недели попробуйте понемногу смещать время ужина. Это поможет структурировать ваш вечер и немного передвинуть время перед сном.

4. Отрегулируйте освещение в вашем доме. Открывайте шторы, как только вы проснетесь. Вечером затемняйте комнату, чтобы успокоиться перед сном.

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5. Регулируйте яркость света в комнате, постепенно уменьшая освещение с приближением окончания дня.

6. Начинайте приготовления ко сну и понемногу успокаивайтесь за час до момента, когда приходит время для сна, согласно новому графику.

7. Теплая ванна является отличным способом, чтобы расслабиться перед сном.

8. Кофеин и алкоголь мешают как циклу сна, так и бодрствования. За день или два до перевода времени ограничьте потребление этих напитков. Это поможет более легко и естественно сместить график сна.

9. Если вам нужно вздремнуть в середине дня, постарайтесь сделать это немного раньше, чем обычно, и не дольше 30 минут.

10. Если у вас есть дети, помогите и им постепенно адаптироваться к переводу времени, например, используя советы 2-5.

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