Переход приходов Московского патриархата в ПЦУ: стало известно общее количество
На сегодняшний день лидером переподчиненных единой церкви общин является Винницкая область
Только за последние пару дней 15 приходов Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины. Всего на сегодняшний день ПЦУ пополнилась 260 религиозными общинами. Об этом свидетельствуют данные украинской версии Википедии.
В течение 8-9 февраля лидерами по смене подчиненности стали религиозные общины Волынской и Житомирской областей – по четыре.
Таким образом, на сегодняшний день в Православную церковь Украины перешли 260 приходов, в основном это запад и центр Украины. Среди всех областей страны на первом месте Винницкая – 57 приходов, далее Волынская – 43, Хмельницкая – 32, Житомирская – 24 и Львовская – 17.
Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.
В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.
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