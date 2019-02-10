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Переход приходов Московского патриархата в ПЦУ: стало известно общее количество

Сегодня, 11:36

На сегодняшний день лидером переподчиненных единой церкви общин является Винницкая область

Фото: Facebook
Переход приходов Московского патриархата в ПЦУ: стало известно общее количество //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ff0/549/5c5ff05492170.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ff0/549/5c5ff05492170.jpg Украина На сегодняшний день лидером переподчиненных единой церкви общин является Винницкая область

Только за последние пару дней 15 приходов Московского патриархата перешли в Православную церковь Украины. Всего на сегодняшний день ПЦУ пополнилась 260 религиозными общинами. Об этом свидетельствуют данные украинской версии Википедии.

В течение 8-9 февраля лидерами по смене подчиненности стали религиозные общины Волынской и Житомирской областей – по четыре.

Таким образом, на сегодняшний день в Православную церковь Украины перешли 260 приходов, в основном это запад и центр Украины. Среди всех областей страны на первом месте Винницкая – 57 приходов, далее Волынская – 43, Хмельницкая – 32, Житомирская – 24 и Львовская – 17.

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.

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Тег церковь, московский патриархат, ПЦУ, приход

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