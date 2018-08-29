Переход украинского телевидения на "цифру": Кабмин сделал ряд исключений

Аналоговое вещание сохранится на определенный срок на некоторых териториях и для отдельных телеканалов

Кабинет министров решил сохранить аналоговое телевещание в Украине на территориях, граничащих с Россией, а также для Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание по списку Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания до 31 декабря 2018 года.

Такое решение Кабмин принял на заседании в среду, 29 августа. В тексте постановления Кабмина и пояснительной записке к нему отмечается, что Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания должен быть определен ряд каналов, которые продолжат свое вещание до 31 декабря с.г. с целью защиты национального информационного пространства на время перехода страны от аналогового к цифровому телевещанию.

В частности, к таким каналам будут относиться каналы на территориях, смежных с украинско-российской границей, в зоне проведения ООС, в Крыму, а также каналы вещания НОТУ и местных телекомпаний, не имеющих лицензий на цифровое вещание.

Список таких каналов, согласно постановлению Кабмина, будет определен Нацсоветом по телевидению отдельно.

Также Кабмин поручил Госпецсвязи в двухдневный срок доработать постановление в части уточнения сроков и субъектов, осуществляющих вещание.

Мы сообщали, что Кабмин заявлял об отключении аналогового телевещания, продлив сроки использования радиотехнологий аналогового телевизионного вещания до 31 августа 2018 года для всех областей, кроме Киева и Кировоградской области.

Ранее в Нацсовете предупредили, что переход Украины на цифровое ТВ снова "притормозил" - совет мог отсрочить отключение аналогового сигнала по всей Украине еще на месяц-два.

Напомним, Киев и Кировоградская область раньше всех попрощались с аналоговым телевидением. Старые антенны ТВ-сигнал уже не ловят.