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Переход ВСУ на новую J-структуру: Загороднюк объяснил, что это значит

27 февраля, 11:30

Загороднюк указал на основное различие армий НАТО и Украины в управлении войсками

Министерство обороны планирует перевести Вооруженные силы на новую структуру уже в марте этого года, хотя изначально планировалось 2021 года. Для этого необходимо принять изменения в закон "О национальной безопасности".

Об этом рассказал в интервью LB.ua министр обороны Андрей Загороднюк.

Он напомнил, что недавно была разработана Стратегия национальной безопасности, в которой прописан курс Украины в НАТО как стратегическая цель. По его словам, чтобы стать членом Североатлантического альянса нужна политическая воля и проведение реформ, в частности, переход на стандарты НАТО. Поэтому военное руководство Украины намерено на год раньше перевести ВСУ на новую структуру.

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"И в этом основная проблема. Было много слов и билбордов, но очень мало реальных шагов. И те делались через силу. Я был частью этого процесса, все видел сам. В ближайшее время мы внесем изменения в закон "О национальной безопасности". Передвинем дату вступления в силу разделения должности начальника Генштаба и главнокомандующего. Это позволит нам перейти на J- структуру по стандартам НАТО и реформировать Генштаб. Есть такое понятие, как формирование и применение. Формирование – это, когда вы создаете вооруженные силы – набираете личный состав, готовите, оснащаете его, строите инфраструктуру. А применение – это выполнение операций. Когда вы занимаетесь операциями, вы не должны думать ни о чем другом. Концентрация должна быть исключительно на выполнении операции. Такого разделения у нас не было. Это одно из основных различий нашего управления и управления по стандартам НАТО", – сказал Загороднюк.

Министр объяснил, что в нынешнем законе о нацбезопасности стоит дата внедрения J-структуры с 1 января 2021 года. Однако он рассчитывает, что в этом законе в ближайшее время изменят дату.

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"Мы фактически можем сделать это на год раньше. Все готово. Нужно лишь изменить дату. Для нас критично провести это разделение, поскольку от этого зависит дальнейший переход на стандарты НАТО. Надеюсь, мы сможем успеть к 1 марта", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что с 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ. Глава государства настаивает, чтобы реформы армии были не имитацией, а реальными изменениями.

Смотрите также видео интервью с министром обороны на телеканале "Украина 24", где он рассказывал о призыве на срочную службу, военных городках по натовским стандартам и многом другом:

Видео : Украина 24

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НАТО ВСУ Андрей Загороднюк

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