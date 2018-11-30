Перехват переговоров российских военных: в СБУ не исключили "спектакля"

Перехват переговоров российских военных во время атаки на украинские корабли в Азовском море мог быть допущен намеренно или же произошел в результате обычной небрежности.

Об этом во время брифинга заявил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Игорь Гуськов, комментируя публикацию переговоров российского военного летчика, атаковавшего украинцев, с диспетчером на берегу.

"Любая спецслужба, когда противник раскрывает возможность прослушивания ее сотрудников, сразу меняет каналы связи или переходит на шифрованный режим. Кажется, что россияне, которые пытаются придерживаться этого правила на Донбассе, на этот раз никак не реагируют", – подчеркнул он.

Также Гуськов добавил, что украинская спецслужба имеет две версии для объяснения подобной ситуации.

"Первая версия – мы допускаем, что это сделано намеренно, а сами радиопереговоры являются спектаклем и делается это для того, чтобы через специально слитие информации подтолкнуть Главное управление разведки Минобороны или СБУ к ее обнародованию в качестве доказательств преступных действий Кремля", – рассказал представитель спецслужбы.

По его словам, в этом случае не исключается вариант, когда россияне "практически мгновенно могут выпустить собственный сюжет о том, как готовился спектакль", и в итоге подвести к выводам о недоверии ко всем материалам радиоперехвата, которые ранее уже были обнародованы.

В то же время вторая версия не исключает пренебрежение правилами противодействия радиоразведки "со стороны отдельных представителей российских спецслужб".

"Это может быть связано либо с примитивизмом в работе или с обычной глупостью вроде "солсберийского шпиля", – добавил Гуськов.

Ранее в СБУ сообщали о том, что россияне напали на украинцев десятью кораблями, вертолетами и самолетами. В спецслужбе также указали, что один из российских штурмовиков использовал против украинских катеров две боевые неуправляемые ракеты. В результате были ранены члены экипажа.

Кроме того, также были перехвачены переговоры россиян во время атаки на украинские катера. На записи капитан корабля Федеральной службы безопасности РФ "Дон", таранившего украинский буксир, переговаривается с его командованием в Москве.

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