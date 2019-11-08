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Переломы, ожоги, осколочные ранения: в госпитале скончался боец ВСУ

8 ноября, 16:20

Военные рассказали, откуда был родом их побратим, и назвали его имя

/ Фото: Facebook

После гибели 23-летнего бойца ВСУ Германа Бродникова скончался и его побратим Геннадий Моторин, который получил тяжелые ранения после выстрела боевиков управляемой ракетой в грузовик. Об этом сообщили в 92-й механизированной бригаде.

"Вчера, 7 ноября, коварно и нагло оккупанты обстреляли наших бойцов в момент, когда те выгружали древесину у ВОПа (взводно-опорного пункта – ред.). Ракета ПТУР среди бела дня, около 12:20, попала точно в "Урал", возле которого и работали собратья. Один из них – Герман Бродников сразу погиб, еще трое ребят получили многочисленные ранения. Между жизнью и смертью оказался солдат Геннадий Моторин. Ожоги, множественные осколочные ранения, переломы костей – он был самым тяжелым из раненых. Врачи боролись за жизнь защитника весь день и всю ночь, однако – нет. Сегодня утром сердце еще одного нашего Героя перестало биться", – говорится в сообщении на Facebook.

В бригаде отметили, что бойцу было 37 лет, а на войне относительно недавно – с февраля этого года. Он был сапером механизированного батальона. Родом боец ​​из города Краматорск.

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"Выражаем соболезнования и просим прощения у родной сестры Геннадия. Хоронить бойца будут в родном городе", – резюмировали военные.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 ноября пророссийские боевики 20 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих, применяя запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Также враг применял противотанковые управляемые ракеты. В итоге ВСУ понесли серьезные потери.

Также стали известны подробности о потерях ВСУ – боевики подбили украинский "Урал" ракетой. В 92 бригаде рассказали, что бойцы занимались обустройством позиций, как неожиданно средь бела дня враг нанес удар.

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Донбасс ВСУ погибший боец

Источник: Сегодня

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