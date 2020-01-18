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Синоптики рассказали, какой будет погода накануне Крещения

18 января, 09:42

Во всех регионах Украины осадков не будет

/ Фото: Pixabay

В субботу, 18 января, по всей территории Украины будет переменная облачность. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Как прогнозируют синоптики, температура в западных и северных областях страны днем будет составлять 0-4 градуса тепла, ночью – от 2 до 5 градусов мороза.

В центральных регионах днем также будет температура выше нуля – от 1 до 4 градусов, однако ночью стоит ждать мороз до -4 градусов.

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На южной части Украины также будет облачно с прояснениями. Температура днем 2-4 градусов тепла, ночью 1-3 градусов мороза.

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В столице в субботу температура воздуха будет достигать 0-4 градусов тепла днем, а ночью опустится до 1-5 градусов мороза.

Во всех регионах Украины осадков не ожидается.

Напомним, ранее мы писали, какой будет погода на Крещение. Голодная кутья и Крещение, по словам Натальи Диденко, ожидаются в Украине с сухой и даже часто солнечной погодой. Следующая неделя будет в Украине теплой, однако во второй половине увеличатся осадки и ветра.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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