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Перемирие на Донбассе: боевики снова нанесли урон украинской армии

Сегодня, 07:16

Враг даже не думает придерживаться выполнять договоренности о прекращении огня

ВСУ держат оборону

ВСУ держат оборону / Фото: Минобороны Украины

Перемирие на Донбассе: боевики снова нанесли урон украинской армии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D0%A1%D0%A3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D0%A1%D0%A3 Украина Враг даже не думает придерживаться выполнять договоренности о прекращении огня

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. 3 августа враг восемь раз нарушал режим прекращения огня и наносил удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций ООС: вблизи Марьинки и Павлополя враг применял стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:

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  • неподалеку Крымского – из стрелкового оружия;
  • в районе населенных пунктов Майорск, Южный, Новолуганское – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Травневого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • неподалеку Новгородсого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В результате боевых действий ранение получил один боец ВСУ.

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С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Верхнеторецкого – из миномета калибра 82 мм, дважды в районе населенного пункта Пески – из стрелкового оружия и вблизи Широкино – из стрелкового оружия.

Напомним, 2 августа в результате из-за обстрелов боевиками был ранен украинский военнослужащий. В тот день враг 10 раз нарушили режим тишины, применяя при в основном крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщали новости "Сегодня", у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:

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Донбасс ВСУ боевики потери обстрелы ООС

Источник: Сегодня

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