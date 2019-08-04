Перемирие на Донбассе: боевики снова нанесли урон украинской армии

Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных на Донбассе. 3 августа враг восемь раз нарушал режим прекращения огня и наносил удары из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает штаб Объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций ООС: вблизи Марьинки и Павлополя враг применял стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны шесть раз:
- неподалеку Крымского – из стрелкового оружия;
- в районе населенных пунктов Майорск, Южный, Новолуганское – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Травневого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Новгородсого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
В результате боевых действий ранение получил один боец ВСУ.
С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Верхнеторецкого – из миномета калибра 82 мм, дважды в районе населенного пункта Пески – из стрелкового оружия и вблизи Широкино – из стрелкового оружия.
Напомним, 2 августа в результате из-за обстрелов боевиками был ранен украинский военнослужащий. В тот день враг 10 раз нарушили режим тишины, применяя при в основном крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Как сообщали новости "Сегодня", у разрушенного моста через Северский Донец обнаружили три десятка мин. Подробней смотрите в сюжете:
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