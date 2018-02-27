"Переможенька вхурделила": соцсети отреагировали на список зарубежной литературы для старших классов

Украинские школьники будут изучать произведения Умберто Эко, Орхана Памука и Харуки Мураками

С 1 сентября 2018 года ученики старших классов украинских школ будут изучать произведения современных представителей мировой литературы (как западных, так и восточных) – Боба Дилана, Дэниела Киза, Кена Кизи, Умберто Эко, Джона Апдайка, Джереми Джойса, Орхана Памука, Харуки Мураками, Анны Гавальды, Рейнбоу Роуэлл, Ренсома Риггза и Джулиана Барнза.

Об этом Александр Кириленко, директор "Книгарні №1" пишет на своей странице в Facebook.

"Произведения для дополнительного чтения учащимися 10-11 классов не менее круты, нежели произведения для обязательного чтения", – пишет он.

"Львиная доля до сих пор не переведена на украинский язык. Работы хватает!", – сетует Кириленко.

Директор книжного магазина ссылается на учебные программы для 10-11 классов общеобразовательных учебных заведений, утвержденные Министерством образования.

Так, американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр Боб Дилан будет представлен поэзиями, американский писатель и филолог Дэниел Киз – "Цветами для Элджернона", а Кен Кизи – романом "Над кукушкиным гнездом" (знаменитая экранизация которого называется "Пролетая над гнездом кукушки").

Мнения посетителей его странички разделились – одни в восторге от выбора предложенной литературы, другие – в недоумении.

Запорожский публицист Дмитрий Дзюба резонно заметил, что в списке присутствуют и откровенные украинофобы.

"Булгакова "Дни Турбиных" о событиях в Киеве 100-летней давности, где украинцы ну совершенно нехорошие, а "Киев русский". А "Белая гвардия" в школьной программе хотя бы не присутствует?", – иронизирует он

"Достоевский – черносотенец, антисемит и украинофоб. Его писаниной можно разве что искалечить психику даже взрослому человеку", – считает он.

В тоже время журналист 5-го канала Виталий Гайдукевич назвал список литературы для старшеклассников "переможенькою".

Напомним, песню Тины Кароль "Україна – це ти", которую спели участники "Голос. Дети", внесли в школьную программу. В "Хрестоматии украинской детской литературы для чтения в 1-2 классах" можно найти как текст песни, так и ноты.

Также напомним, Минобразования планирует упростить школьную программу, изъять из нее лишний материал, который перегружает детей.