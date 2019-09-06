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Перепад температур от +19 до +29 и немного дождя: какой будет погода на выходных

6 сентября, 14:17

Наталия Диденко отмечает, что погода будет практический идеальной – ни зноя, ни похолодания

/ Фото: Pixabay

На выходных в Украине дожди практически полностью уйдут и будет тепло, местами до +29. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, немного спадет температура только в западных областях.

"На выходных, 7-8 сентября, в Украине – идеальная погода … будет много солнца … и только в воскресенье на западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха. В целом в Украине предполагается 23-29 градусов, а в воскресенье на пару градусов еще выше (кроме западных областей, где похолодает до 19-23 градусов)", – написала Диденко.

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В Киеве 7-8 сентября без осадков, в дневные часы ожидается 24-27 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

В свою очередь в Министерстве аграрной политики и продовольствия отмечали, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. По предварительным данным, в 2019 году прогнозируется урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн.

А пока в Украине довольно комфортная погода, на другом полушарии Земли ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова и движется на побережье США. Подробнее смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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