Перепад температур, ливни и штормовой ветер: синоптик предупредила об ухудшении погоды

В Украине 15 августа в некоторых областях погода совсем испортится, даже есть угроза града

/ Фото: Pixabay

Грозовые дожди, град и местами все еще жара – такая погода ожидается завтра в Украине. Синоптик Наталия Диденко также предупредила о штормовом ветре.

"Дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквалы и град – на западе. Сильный, к штормовому, южный ветер – на севере, в центре аж до Одесской области. Жара – на юге, востоке и в центральных областях, кроме Винницкой области", – написала она в Facebook.

Синоптик отметила, что кратковременные грозовые дожди пройдут в западных областях, возможны, локально, град и шквалы. Влажность может дотянуть до севера, однако значительно слабее, вероятно в Житомирской области. На остальной территории Украины – сухая погода и высокая пожарная опасность.

"Ветер преимущественно южный, с сильными порывами на севере, в центральных областях и в Одесской области. В западных областях ветер ожидается умеренный, северо-западный. Жара остается в южной части, на востоке и в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. Предполагается 30-34 градуса. На Западе уже будет просто холодно – 18-23 градуса. А вот на севере – полная демократия: в четверг в Житомирской области 20-23 градуса, в Киевской области – 23-25, в Черниговской области – 25-27, в Сумской области – 26-31 градус", – сообщила Диденко.

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По ее словам, в Киеве в четверг жара спадет до +24. Ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Вероятность дождя небольшая, скорее всего, будет просто облачно.

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"Контрасты и колебания давления и температуры сейчас значительные, поэтому особенно внимательно следите за здоровьем, воды побольше, кофе поменьше…", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в ряде областей были непростые погодные условия – в результате дождя, гроз, града и сильных порывов ветра без света остались 205 населенных пунктов в пяти областях. А на Буковине град размером с куриное яйцо повредил крыши зданий и машины. Читайте подробней, что натворила непогода в Украине.

Также в сети обнародовали зрелищные фото грозы в Киеве. Отметим, что 13 августа в результате непогоды упало дерево, которое чуть не убило мужчину.

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