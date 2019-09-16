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Перепад температур от +20 до +27 и местами дождь: синоптики уточнили прогноз погоды

16 сентября, 09:23

Начало недели отметится комфортной погодой, хотя кому-то повезет меньше из-за небольшого дождя

/ Фото: Pixabay

Сегодня в Украине будет комфортная погода, а местами даже жаркая. В некоторых западных областях пройдут дожди. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, на западе дожди пройдут в Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Температура воздуха будет приятной – 20-24 градуса.

В северных и центральных областях, в том числе и в столице, без осадков и 20-22 тепла. А вот на востоке чуть-чуть теплее – 21-24 градуса.

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Теплее всего сегодня будет на юге. Там синоптики обещают 25-27 градусов и солнечную погоду.

В тренде
Перепад температур от +20 до +27 и местами дождь: синоптики уточнили прогноз погоды

Как сообщали новости "Сегодня", в ближайшие дни в Украине существенно подпортится погода – станет еще холодней и будет больше дождей. Синоптики сообщили об ухудшении погоды до конца недели.

А тем временем отметим, что прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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погода дождь синоптики прогноз погоды

Источник: Сегодня

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