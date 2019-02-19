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Перепад температуры от -1 до +11: синоптики рассказали, где будет теплее всего

Сегодня, 09:20

А в Карпатах тем временем синоптики предупреждают о существенной угрозе схода лавин

Фото: Pixabay
Перепад температуры от -1 до +11: синоптики рассказали, где будет теплее всего //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bad/ff6/5c6badff683f4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bad/ff6/5c6badff683f4.jpg Украина А в Карпатах тем временем синоптики предупреждают о существенной угрозе схода лавин

Сегодня в Украине будет в основном плюсовая температура и солнечно, хотя стоит ожидать перепада температур от небольшого "минуса" на востоке до более чем 10 градусов тепла на западе страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны будет теплее всего: в Хмельницкой и Ровенской областях – 7-9 градусов, в остальных областях от 8 до 11 тепла. Везде сухо.

В центре страны температурный режим будет разным: в Житомирской, Черкасской и Винницкой областях – 5-8 тепла, в Кировоградской и Киевской областях – 4-6, в Полтавской – 2-4. Без осадков.

На севере в Черниговской области 3-5 тепла, а в Сумской – от -1 до +1.

В восточных областях также будет переменчивая температура воздуха. В Луганской и Харьковской областях – от -1 до +1, в Донецкой – до +2, в Днепропетровской – 3-5 тепла.

В южных областях ожидается сухая и солнечная погода 4-6 градусов выше нуля, в Николаевской области до +7.

Также синоптики предупреждают, что сегодня в результате оттепели, в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Как мы писали в прогнозе погоды на неделю, в ближайшие дни в Украине будет не по-зимнему тепло и почти везде сухо. Ожидаются некоторые перепады температуры по областям, но в целом везде будет плюсовая температура.

Кроме того, 17 февраля Киев побил жаркий рекорд зимы. В Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского сообщили, что среднесуточная температура воздуха впервые за 139 лет составила +4,6 °градусов, это на 0,1 градуса выше предыдущего рекордного значения.

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Тег погода, температура, синоптики

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