Перепады температур и почти везде гололед: какой сегодня в Украине будет погода

Небесная канцелярия сделала передышку – снежить и капать не будет, но станет опасней на дорогах

Фото: Анастасия Лесык

Перепады температур и почти везде гололед: какой сегодня в Украине будет погода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/be2/001/5c5be20011685.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/be2/001/5c5be20011685.jpg 2019-02-07T09:48:00+02:00 Украина Небесная канцелярия сделала передышку – снежить и капать не будет, но станет опасней на дорогах

Сегодня в Украине ожидается сухая погода, но с перепадом температур: на левобрежье страны в основном плюсовая температура, на западе до +5, а вот на востоке температура будет падать до морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях сегодня будет теплее всего по стране – температура воздуха 3-5 градусов выше нуля и без осадков.

В северных, восточных и части центральных областей будет прохладней – от -1 до +1, переменчивая облачность. В Житомирской, Винницкой, Кировградской и Черкасской областях – до +2, В Днепропетровской области – 1-3 тепла.

В Киевской области сегодня будет выходить солнце, но прохладно – от -1 до +1.

На юге сегодня также не по-зимнему тепло – 2-4 тепла, в Крыму до +5 и без осадков.

Также синоптики предупреждают о гололеде на дорогах (І уровень опасности, желтый).

В связи с выпавшим на днях снегом, в "Укравтодоре" рассказали, на каких трассах усложнен проезд. Дорожники предупредили о сильном тумане и плохой видимости в Одесской области.

А пока в Украине все еще держится относительно теплая как для февраля погода, на Россию обрушились аномальные морозы. До 8 февраля жителям Алтайского края метеорологи обещают до минус 45 градусов.

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