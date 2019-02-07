Перепады температур и почти везде гололед: какой сегодня в Украине будет погода
Небесная канцелярия сделала передышку – снежить и капать не будет, но станет опасней на дорогах
Сегодня в Украине ожидается сухая погода, но с перепадом температур: на левобрежье страны в основном плюсовая температура, на западе до +5, а вот на востоке температура будет падать до морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В западных областях сегодня будет теплее всего по стране – температура воздуха 3-5 градусов выше нуля и без осадков.
В северных, восточных и части центральных областей будет прохладней – от -1 до +1, переменчивая облачность. В Житомирской, Винницкой, Кировградской и Черкасской областях – до +2, В Днепропетровской области – 1-3 тепла.
В Киевской области сегодня будет выходить солнце, но прохладно – от -1 до +1.
На юге сегодня также не по-зимнему тепло – 2-4 тепла, в Крыму до +5 и без осадков.
Также синоптики предупреждают о гололеде на дорогах (І уровень опасности, желтый).
В связи с выпавшим на днях снегом, в "Укравтодоре" рассказали, на каких трассах усложнен проезд. Дорожники предупредили о сильном тумане и плохой видимости в Одесской области.
А пока в Украине все еще держится относительно теплая как для февраля погода, на Россию обрушились аномальные морозы. До 8 февраля жителям Алтайского края метеорологи обещают до минус 45 градусов.
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