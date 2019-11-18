Перепады температур от -4 до +14: синоптик уточнила прогноз погоды

Несмотря на довольно высокий для ноября «плюс», погода будет сырой и неприятной

/ Фото: Pixabay

Во вторник, 19 ноября, в Украине снова ожидается туман, но без осадков. Температура воздуха будет "прыгать" от ночных морозов до +14 днем. А вот до конца недели следует ожидать еще большего похолодания. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, во вторник продолжится похолодание в Украине.

"Ближайшей ночью ожидается от 4 мороза до 4 тепла. Завтра днем ​​3-10 градусов. Теплее будет в Крыму, на юго-западе (Одесская область) и в западных областях: ночью 3-8 градусов, днем – 11-14 градусов, на Закарпатье до +16. Дожди маловероятны, однако с туманом может выпадать морось. Видимость на дорогах ограничена, внимательно!" – написала Диденко.

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В Киеве во вторник осадки маловероятны, туман нависнет над столицей. Температура воздуха ночью 1-4 градуса, в окрестностях 0-2 градуса мороза; днем ​​5-7 тепла.

Синоптик также отмечает, что в течение недели температура воздуха постепенно будет снижаться, но без существенных осадков. Неприятный сюрприз преподнесет штормовой ветер 20-21 ноября.

В тренде Туман и никаких дождей: какая погода ждет украинцев 18 ноября

До календарной зимы осталось всего ничего, но погоду все равно трудно назвать ноябрьской. Как сообщали новости "Сегодня", зиму в Украине обещают преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

А тем временем в далекой Австралии выпал аномальный град. Удар стихии пришелся по штату Квинсленд, вызвав угрозу наводнений. Сильнее других досталось жителям района Саншайн-Кост на юге штата. Смотрите, что натворила непогода:

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