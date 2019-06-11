Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Перепись населения Украины хотят провести через смартфон

11 июня, 05:18

Сейчас чиновники готовятся к пробной версии в декабре 2019 года, рассказал Кубив

Фото: Pixabay

Перепись населения в Украине готовятся провести через смартфон. Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив объяснил, что пора с пользой использовать современные технологии. Но сначала планируется тестирование в конце 2019 года перед всеукраинской переписью в 2020-м.

Об этом он написал в своей колонке на liga.net.

По его словам, в Украине перепись населения имеет дополнительное задание – установить место проживания вынужденных переселенцев в результате аннексии Крыма и войны на Востоке, а их, по разным данным, от 1,3 до 1,7 млн человек. Кроме того, данные о фактической численности населения являются базой для формирования региональных бюджетов, определения размера субвенций, расчета нагрузки на транспортную инфраструктуру, необходимое количество детсадов, школ, медучреждений.

Вице-премьер заявил, что новый формат переписи будут тестировать уже в декабре 2019 года, а в качестве альтернативы бумажной анкете гражданам предложат самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например через смартфон.

Читайте также

"Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер. Для тех, кто не хочет или не может самостоятельно заполнить данные в электронной форме, мы предлагаем ответить на вопросы традиционной анкеты, которые будут иметь представители команды переписи на специальном планшете или смартфоне. Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госкомстата. В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическом количестве жителей и другую информацию без ее персонализации. После анализа эффективности такого способа, можно будет провести не только всеукраинскую перепись населения в 2020 году, но и перейти к следующему этапу – цифровизации других подобных мероприятий: от электронных опросов по важным вопросам до выборов президента или Верховной Рады через смартфон", – написал в своей колонке Кубив.

Он объяснил, что если собрать в один все имеющиеся электронные реестры в Украине, можно получить полную базу персональных данных украинцев: информацию об образовании, профессии, доход, дату рождения/смерти, изменение семейного положения, родственные связи, наличие детей, их количество, пол и возраст и многое другое. А технология блокчейна позволит защитить такую базу данных.

Как сообщали новости "Сегодня", правительство решило провести пробную перепись населения, что позволит подготовить механизмы и средства для проведения всеукраинской переписи. По предложению Государственной службы статистики, пробная перепись будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре нынешнего года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег украинцы, смартфон, перепись населения, Кубив

Вы сейчас просматриваете новость " Перепись населения Украины хотят провести через смартфон". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В "ДНР" собрались провести "перепись" населения: Тымчук назвал причину

14 февраля, 09:43

Результаты "переписи" оккупанты собираются огласить в конце года и они преследуют ряд целей

Нация без автопортрета

15 января, 08:07

Более половины украинцев будут голосовать на выборах в Раду – опрос

Вчера, 15:13

Также граждане Украины дали понять, что их больше всего беспокоит в стране на сегодняшний день

Стала известна самая распространенная фамилия в Украине

Вчера, 05:05

Лингвисты назвали фамилии-лидеры также в Польше, Италии и Франции

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Самый опасный паук Австралии победил самую ядовитую змею

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

«Киевстар» отменит мобильные безлимитные тарифы

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Украинцев хотят ограничить в праве пользоваться телефонами

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Зеленский обратился к олигархам насчет Донбасса

10 вещей, которые не стоит приносить домой с улицы

Что делать, если все бесит и охота на всех орать. Пять советов
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь