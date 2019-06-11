Перепись населения Украины хотят провести через смартфон

Сейчас чиновники готовятся к пробной версии в декабре 2019 года, рассказал Кубив

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Перепись населения в Украине готовятся провести через смартфон. Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив объяснил, что пора с пользой использовать современные технологии. Но сначала планируется тестирование в конце 2019 года перед всеукраинской переписью в 2020-м.

Об этом он написал в своей колонке на liga.net.

По его словам, в Украине перепись населения имеет дополнительное задание – установить место проживания вынужденных переселенцев в результате аннексии Крыма и войны на Востоке, а их, по разным данным, от 1,3 до 1,7 млн человек. Кроме того, данные о фактической численности населения являются базой для формирования региональных бюджетов, определения размера субвенций, расчета нагрузки на транспортную инфраструктуру, необходимое количество детсадов, школ, медучреждений.

Вице-премьер заявил, что новый формат переписи будут тестировать уже в декабре 2019 года, а в качестве альтернативы бумажной анкете гражданам предложат самостоятельно заполнить соответствующие данные в электронном кабинете домохозяйства, например через смартфон.

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"Заполненная информация будет защищена специальным шифрованием, чтобы обезличить персональные данные при передаче на центральный сервер. Для тех, кто не хочет или не может самостоятельно заполнить данные в электронной форме, мы предлагаем ответить на вопросы традиционной анкеты, которые будут иметь представители команды переписи на специальном планшете или смартфоне. Эти данные также защищены и будут попадать на центральный сервер Госкомстата. В сумме они дадут нам понимание о социологии и демографии региона, фактическом количестве жителей и другую информацию без ее персонализации. После анализа эффективности такого способа, можно будет провести не только всеукраинскую перепись населения в 2020 году, но и перейти к следующему этапу – цифровизации других подобных мероприятий: от электронных опросов по важным вопросам до выборов президента или Верховной Рады через смартфон", – написал в своей колонке Кубив.

Он объяснил, что если собрать в один все имеющиеся электронные реестры в Украине, можно получить полную базу персональных данных украинцев: информацию об образовании, профессии, доход, дату рождения/смерти, изменение семейного положения, родственные связи, наличие детей, их количество, пол и возраст и многое другое. А технология блокчейна позволит защитить такую базу данных.

Как сообщали новости "Сегодня", правительство решило провести пробную перепись населения, что позволит подготовить механизмы и средства для проведения всеукраинской переписи. По предложению Государственной службы статистики, пробная перепись будет проводиться в Оболонском районе Киева и Бородянском районе Киевской области в декабре нынешнего года.

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