Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,39
29,74
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Перепись населения в Украине начнут в декабре 2019 года

Сегодня, 07:38

Власти хотят для начала посчитать украинцев в двух районах страны. На всю перепись нужно 2 млрд

Фото: AFP
Перепись населения в Украине начнут в декабре 2019 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf3/9e8/5c7cf39e80c0d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf3/9e8/5c7cf39e80c0d.png Украина Власти хотят для начала посчитать украинцев в двух районах страны. На всю перепись нужно 2 млрд

В следующем году в Украине запланировали провести первую за последние 18 лет перепись населения. Об этом сообщил глава Госслужбы статистики Игорь Вернер в своем публичном отчете. Но для начала опробуют перепись в двух районах страны.

"Время проведения предварительной переписи — декабрь 2019 года. Место проведения — Оболонский район Киева и Бородянский район Киевской области", — сообщается в отчете Госстата.

На это выделено 44 млн грн. По данным чиновников, грядущая перепись будет происходить с использованием новых технологий — переписчиков планируют вооружить планшетами. По предварительным оценкам, расходы на всеукраинскую перепись составят не менее 2 млрд грн. 

Как выяснила "Сегодня", подготовка к предварительной переписи уже началась. Об этом нам сообщил глава Оболонского района столицы Александр Цыбульщак.

"Наш район выбран как экспериментальный. Будет отрабатываться механизм будущей переписи и отладка компьютерных программ. Во время отработки, которая начнется ориентировочно в сентябре, не будет переписываться население всего района, а лишь жители отдельно взятых микрорайонов", — рассказал нам чиновник.

И добавил:

"Это хорошо, что выбрали Оболонский район. Это означает, что у нас уже будут отработаны механизмы всеукраинской переписи, а это позволит избежать ошибок".

На вопрос о том, почему был выбран этот район, его руководитель однозначно ответить затруднился. Лишь не исключил, что в районе есть как новейшие жилые кварталы, так и старые, поэтому такой "микс" и представляет интерес для статистики. 

А вот чиновники Бородянского района Киевской области смотрят на пробную перепись под другим углом.

"Есть люди, которые по факту не учтены в районе, но при этом пользуются инфраструктурой — им на помощь в случае необходимости приезжают и скорая помощь, и полиция, и другие. Выходит, что мы получаем дотации на 50 тысяч населения, а если после переписи выяснится, что жителей у нас 70 тысяч, то и дотация будет больше", — сказал нам заместитель главы районного совета Алексей Черкашин.

Как и его коллега в Оболонском районе столицы, он говорит, что район выбирало для экспериментальной переписи высшее руководство. 

Социологи приветствуют перепись населения. Хотя бы потому, что позволит корректировать экономику и инфраструктуру страны под реальные потребности, также даст возможность понимать проблематику использования ресурсов.

"Во-первых, станет понятно точное количество украинцев (в 2001 году украинцев было больше 48 млн чел. — Авт.). Во-вторых, после переписи мы будем знать о количестве молодежи, числе людей пенсионного возраста. Также мы будем знать об уровне образования населения, сколько у нас городского населения, а сколько — сельского. Кстати, больше всего этих данных ждут именно социологи, потому как в своих исследованиях всегда опираемся на данные статистики", — рассказала нам социолог Ирина Бекешкина.

Напомним, ранее стало известно, что уровень смертности превышает показатель рождаемости в Украине, об этом свидетельствуют данные Госстата за 2018 год. Подробнее об этом читайте в материале: Рождаемость и смертность в Украине: Госстат опубликовал неутешительные цифры

Украина попала в список стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Каждый третий украинец умирает от нездорового питания. Такие результаты на днях обнародовали немецкие исследователи из Йенского университета имени Шиллера.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег исследование, перепись, перепись населения, социология

Вы сейчас просматриваете новость " Перепись населения в Украине начнут в декабре 2019 года". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В "ДНР" собрались провести "перепись" населения: Тымчук назвал причину

14 февраля, 09:43

Результаты "переписи" оккупанты собираются огласить в конце года и они преследуют ряд целей

Нация без автопортрета

15 января, 08:07

Такого не было с 92 года: свежие соцопросы привели украинских социологов в изумление

24 декабря 2018, 07:51

В уходящем году украинские социологи зафиксировали ряд рекордов

Каша в наших головах

19 февраля, 08:12

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Как украинцев обманывают на карточных расчетах

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Реакция организаторов Евровидения на отказ Украины от конкурса

Вакарчук высказался о Зеленском и его участии в выборах

В Украине запретили популярное противовирусное средство

Стало известно, сколько в Украине самолетов

Молодая мама Регина Тодоренко снова поразила поклонников

Большой позор: сеть взбудоражил отказ KAZKA

Стало известно, как вырастут пенсии весной
Загрузка...

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

Вчера, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Настя Каменских засветила пышные формы в киевском ресторане

Губернатор против переименования Донецкой области

Вор в законе Гули начал войну в РФ