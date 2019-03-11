Перепись населения в Украине начнут в декабре 2019 года

Власти хотят для начала посчитать украинцев в двух районах страны. На всю перепись нужно 2 млрд

Фото: AFP

Перепись населения в Украине начнут в декабре 2019 года Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/cf3/9e8/5c7cf39e80c0d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/cf3/9e8/5c7cf39e80c0d.png 2019-03-11T07:38:00+02:00 Украина Власти хотят для начала посчитать украинцев в двух районах страны. На всю перепись нужно 2 млрд

В следующем году в Украине запланировали провести первую за последние 18 лет перепись населения. Об этом сообщил глава Госслужбы статистики Игорь Вернер в своем публичном отчете. Но для начала опробуют перепись в двух районах страны.

"Время проведения предварительной переписи — декабрь 2019 года. Место проведения — Оболонский район Киева и Бородянский район Киевской области", — сообщается в отчете Госстата.

На это выделено 44 млн грн. По данным чиновников, грядущая перепись будет происходить с использованием новых технологий — переписчиков планируют вооружить планшетами. По предварительным оценкам, расходы на всеукраинскую перепись составят не менее 2 млрд грн.

Как выяснила "Сегодня", подготовка к предварительной переписи уже началась. Об этом нам сообщил глава Оболонского района столицы Александр Цыбульщак.

"Наш район выбран как экспериментальный. Будет отрабатываться механизм будущей переписи и отладка компьютерных программ. Во время отработки, которая начнется ориентировочно в сентябре, не будет переписываться население всего района, а лишь жители отдельно взятых микрорайонов", — рассказал нам чиновник.

И добавил:

"Это хорошо, что выбрали Оболонский район. Это означает, что у нас уже будут отработаны механизмы всеукраинской переписи, а это позволит избежать ошибок".

На вопрос о том, почему был выбран этот район, его руководитель однозначно ответить затруднился. Лишь не исключил, что в районе есть как новейшие жилые кварталы, так и старые, поэтому такой "микс" и представляет интерес для статистики.

А вот чиновники Бородянского района Киевской области смотрят на пробную перепись под другим углом.

"Есть люди, которые по факту не учтены в районе, но при этом пользуются инфраструктурой — им на помощь в случае необходимости приезжают и скорая помощь, и полиция, и другие. Выходит, что мы получаем дотации на 50 тысяч населения, а если после переписи выяснится, что жителей у нас 70 тысяч, то и дотация будет больше", — сказал нам заместитель главы районного совета Алексей Черкашин.

Как и его коллега в Оболонском районе столицы, он говорит, что район выбирало для экспериментальной переписи высшее руководство.

Социологи приветствуют перепись населения. Хотя бы потому, что позволит корректировать экономику и инфраструктуру страны под реальные потребности, также даст возможность понимать проблематику использования ресурсов.

"Во-первых, станет понятно точное количество украинцев (в 2001 году украинцев было больше 48 млн чел. — Авт.). Во-вторых, после переписи мы будем знать о количестве молодежи, числе людей пенсионного возраста. Также мы будем знать об уровне образования населения, сколько у нас городского населения, а сколько — сельского. Кстати, больше всего этих данных ждут именно социологи, потому как в своих исследованиях всегда опираемся на данные статистики", — рассказала нам социолог Ирина Бекешкина.

Напомним, ранее стало известно, что уровень смертности превышает показатель рождаемости в Украине, об этом свидетельствуют данные Госстата за 2018 год. Подробнее об этом читайте в материале: Рождаемость и смертность в Украине: Госстат опубликовал неутешительные цифры

Украина попала в список стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания. Каждый третий украинец умирает от нездорового питания. Такие результаты на днях обнародовали немецкие исследователи из Йенского университета имени Шиллера.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.