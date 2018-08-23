Переселенцы не могут участвовать в местных выборах – Верховный суд Украины

Верховный суд Украины постановил, что регистрация места проживания внутренне перемещенного лица является временной, и не является основанием для участия в местных выборах.

Как сообщается на портале Судебная власть Украины, соответствующее решение ВСУ принял, рассмотрев в кассационном порядке дело по иску к Отделу ведения Государственного реестра избирателей о восстановлении избирательных прав.

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"Право участия в местных выборах есть только у тех граждан Украины, которые постоянно проживают на соответствующей территории и имеют регистрации постоянного места жительства на территории соответствующего села, поселка, города", – говорится в сообщении.

В Верховном суде отметили, что голосовать на выборах депутатов городского совета, выборах городского головы могут граждане Украины, которые имеют право голоса, в соответствии со ст. 70 Конституции Украины, относятся к соответствующей территориальной общине и проживают в пределах соответствующего избирательного округа. Избирательный адрес избирателя определяется по зарегистрированному месту жительства и адресу жилья избирателя.

В Верховном суде решили, что, поскольку справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица, удостоверяет его местожительство только на определенный период, то есть временное проживание на соответствующей территории, "такая регистрация не может служить основанием для права участия в местных выборах на этой территории".

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