Переселенцы организовали нелегальный конверт-центр с криптовалютой – СБУ

Правоохранители провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников

Служба безопасности Украины, которая ранее накрыла "фермы" криптовалют, разоблачила международную интернет-сеть, которая легализовала теневые средства через криптовалюту. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа вынужденных переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти операции проводились без уплаты обязательных платежей и не отображались в налоговой отчетности их клиентов.

"Для документирования противоправной деятельности сотрудники СБ Украины и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет-трафика", – говорится в сообщении.

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Кроме того, проверяется информация об использовании сервиса "WebMоney" при обслуживании клиентов. Ведь доступ к его доменам запрещен решением СНБО.

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Сейчас проверяется информация об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов "WebMоney", доступ к доменам которой запрещен на территории Украины.

"Принимаются соответствующие меры для наложения арестов на изъятое имущество, блокирования счетов, а также проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых "Л/ДНР", - говорится в сообщении.

Ранее СБУ разоблачила масштабную схему финансирования боевиков на Донбассе.

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Также сообщалось, что СБУ задержала внештатного сотрудника ГРУ в Киеве.

Видео: СБУ

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