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Перевод часов на зимнее время уже на этих выходных: как подготовиться

25 октября, 14:31

Врачи советуют накануне лечь спать пораньше, чтобы переход не ударил по здоровью

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Уже в эти выходные Украина переходит на зимнее время. Стрелки часов мы переведем на час назад в ночь с 26 на 27 октября. А точнее, переход состоится в 4 часа утра воскресенья.

Пока не перешли – на часах шесть вечера, а на дворе уже сумерки. И когда Украина перейдет на зимнее время, будет темно уже в пять. Если не подготовиться к таким изменениям, можно навредить собственному здоровью.

Большинство киевлян к переводу часов относятся отрицательно. Мол, это неудобно.

"Я против перехода. Это не помогает экономить. Люди, которые в 8 идут на работу, все равно включают свет. И возвращаются по темному. Какой смысл?", – говорят опрошенные новостями "Сегодня" прохожие.

Но есть те, кто радуется вынужденному переводу стрелок:

"Мне так лучше. Я чувствую себя лучше. Меня это устраивает"

Изменение времени – испытание для организма отмечает, говорит врач. Причем самыми тяжелыми являются первые дни после перевода часов. Особенно для сердечно-сосудистой системы. Уменьшить негативное влияние возможно. Однако делать это следует заранее.

"Может быть такая подготовка, как ложиться на час раньше, чтобы когда произошел переход и уменьшение продолжительности сна, организм это легче воспринял это", – отмечает Олесь Лапшин – врач кардиолог.

Также врачи советуют ограничить количество кофе и чая, а перед сном принимать теплую ванну.

Напомним, что в прошлом году Еврокомиссия рекомендовала отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по итогам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.

В Европе на "зимнее время" не переходят Исландия, РФ и Беларусь.

В Украине в 2011 году было принято постановление об отмене перехода на "зимнее время", но эту инициативу аннулировали.

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Источник: Сегодня

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