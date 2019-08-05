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Персональные данные за кроссовки: мошенники в Украине освоили новую схему

Сегодня, 08:12

Киберпреступники постоянно совершенствуют способы обмана

Персональные данные за кроссовки: мошенники в Украине освоили новую схему Украина Киберпреступники постоянно совершенствуют способы обмана

В Украине активизировались не только туристические мошенники, но и аферисты, которые охотятся за персональными данными. Так, группа злоумышленников выманила у сотен украинцев адреса и номера телефонов, предлагая бесплатные брендовые кроссовки. 

Одной из жертв такого фшинга (т.е. похищения данных) стала Оксана Коваленко. Она, получив в сети сообщение о розыгрыше одежды и обуви, кликнула по ссылке. Такие же сообщения с объявлением щедрой акции по случаю 95-летия известного бренда получили и коллеги Оксаны. И акция ни у кого не вызвала сомнений.

Подобными киберпреступлениями уже давно занимаются на Западе, а теперь виртуальные злоумышленники адаптировались и в украинских реалиях.

"Очень дешево сделать атаку такого типа. Мошенники все время совершенствуют свои схемы. И это фактически не касается технических моментов – это социальная инженерия", – объясняет специалист "Лаборатории цифровой безопасности" Максим Луночкин.

Специалисты говорят, что в таких случаях жертвы сами идут в лапы мошенников, потому что хотят получить побольше бесплатного.

"В первую очередь, вы, когда нажимаете на ссылку, даете согласие на сбор вашей информации. Это происходит в автоматическом режиме", – отмечает IT-специалист Александр Кушнир.

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А вот с какой целью и когда эта информация будет использована, известно лишь мошенникам. Одни жертвы со временем начинают получать маркетинговый спам, другие – оказываются под контролем киберпреступников, которые прослушивают их телефон.

"Если вы все же заметили подозрительную активность, рекомендую зайти в настройки аккаунтов, если вы технически продвинутый человек. Если нет – обратитесь в техническую службу поддержки", – советует Луночкин.

Самое важное правило – внимательно мониторить сами сообщения и пользователей, которые их присылают.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как мошенники крадут информацию с телефонов и гаджетов украинцев. Риск повышается, когда вы используете Wi-Fi в общественных местах.

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Источник: Сегодня

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