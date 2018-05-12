Перспективы членства в ЕС и украинцы на учениях НАТО: главные цитаты недели

В США назвали условия снятия санкций с РФ, а Тука объяснил, могут ли ВСУ использовать ракетные комплексы Javelin

Цели президента России в Украине озвучила Ирина Геращенко, в США объяснили, при каких условиях готовы снять с РФ санкции, а Тука рассказал, на каких условиях американцы передали Украине ракетные комплексы Javelin. Главные цитаты уходящей недели – в дайджесте "Сегодня".

Сrazy ukrainians на учениях НАТО

Украинские десантники и танкисты, которые приняли участие в учениях НАТО Combined Resolve X на территории Германии, внесли значительное оживление в маневры, которые по плану должны были стать довольно нудным и наперед прогнозируемым мероприятием, рассказал блогер Роман Туровец.

"Первая попытка хороших парней заехать парадным строем на позиции десантников закончилась полным фиаско. Как и следующие. Наши так просто сдаваться настроены не были. Среди сил BlueFor даже прошла команда: обходить этих "crazy ukrainians" десятой дорогой. Кто к украинцам придет, тот оттуда и не выйдет", – рассказал Туровец.

По его словам, украинские военные на учениях получили карт-бланш – разрешение действовать по собственному плану и создавать для противника больше неудобств, чтобы американцы могли "выжать из ситуации максимум пользы в вопросе обучения своих солдат".

Javelin с условиями

Украина недавно получила американские ПТРК Javelin, однако, по условиям США, не может их использовать на линии соприкосновения, рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Да, есть на сегодняшний день определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины. Условие – не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент", – отметил Тука.

Напомним, 30 апреля президент Петр Порошенко подтвердил, что Javelin уже в прибыли в Украину. Наши военные должны получить 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказал, что 2 мая началась практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов.

Главную цель Путина назвала Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что президент России Владимир Путин намерен дестабилизировать ситуацию в Украине и Европе.

"Путину не нужен Донбасс, а дестабилизация всей Украины и, следовательно, Европы, в том числе через вмешательство в будущие президентские и парламентские выборы в Украине", – цитирует Геращенко украинское посольство в Великобритании.

Ранее Геращенко заявляла, что планы Путина по Украине не ограничиваются Донбассом и Крымом. По ее словам, президент РФ хочет контролировать всю страну через лояльную ему украинскую власть, на появление которой в Кремле рассчитывают после выборов в Украине.

Как России избавиться от санкций

США могут расширить санкции против России, однако американцы готовы закрыть этот вопрос, если президент РФ Владимир Путин изменит свою политику и перестанет вмешиваться в дела суверенных государств, заявил американский сенатор-демократ Бен Кардин.

"Мы вводим санкции, чтобы она не вторгалась в Украину, не вторгалась в дела США – суверенных государств. Следовательно, позиция очень ясна: если Путин изменит свой курс и не будет вмешиваться в дела суверенных государств, мы даже не будем говорить о санкциях, потому что их не будет", – объяснил Кардин.

Напомним, новый мощный санкционный удар по "друзьям" Путина США нанесли 6 апреля, под который попали семь олигархов, 14 компаний и 17 высокопоставленных чиновников РФ. Если говорить об эффекте этих жестких мер, то только за первые пару дней российские олигархи потеряли 16 миллиардов долларов.

Перспективы членства в ЕС у Украины пока нет

Евросоюз пока не может предложить Украине перспективу членства в ЕС, заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

"Это большое разочарование для наших украинских партнеров, поскольку они бы хотели перспективу членства в ЕС, но сейчас по ряду причин ЕС не может предложить Украине такую перспективу", – объяснил посол.

Между тем, в недавней резолюции и рекомендациях парламентского комитета Ассоциации Украины и ЕС по результатам говорится о необходимости поддержания европейских стремлений Украины. Сопредседатель комитета ассоциации Украина-ЕС от Европарламента Дариуш Розати, комментируя принятие резолюции, подчеркнул, что главной задачей были "оценка Соглашения об ассоциации и двусторонних обязательств, связанных с реформами в разных сферах, а также определение новых целей и намерений, которые будут своевременным и логичным продолжением сотрудничества".