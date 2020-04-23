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  1. Последние новости Украины

Перспективы освоения Антарктиды: онлайн-трансляция интервью с Евгением Диким

23 апреля, 17:14

Игорь Тимофеев

Глава Национального антарктического научного центра расскажет о планах

Украинская антарктическая экспедиция уже на Южном полюсе. Что планируют делать ученые, что Украина делает в Антарктиде и что изучают наши ученые – в интервью с директором Национального антарктического научного центра МОН Украины Евгением Диким.

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Напомним, в ночь на 22 апреля стало известно, что 25-я украинская антарктическая экспедиция наконец добралась до станции "Академик Вернадский" .

Пересменка была под риском срыва из-за коронавируса, рассматривалась возможность, чтобы кто-то из старой экспедиции остался на вторую зимовку на станции, однако этого удалось избежать.

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Несколько дней полярники будут разгружать запасы с судна на станцию – продовольствие, топливо и другие материалы для зимовки.

После этого домой отправится предыдущая, 24-я украинская экспедиция, которая уже провела в Антарктике больше года, а также сезонный отряд ученых, которые работают на станции несколько месяцев.

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Как украинцы готовились к отправке в Антарктиду, смотрите видео новостей "Сегодня":

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Антарктида Академик Вернадский полярная станция Евгений Дикий

Источник: Сегодня

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