Перспективы освоения Антарктиды: онлайн-трансляция интервью с Евгением Диким

Украинская антарктическая экспедиция уже на Южном полюсе. Что планируют делать ученые, что Украина делает в Антарктиде и что изучают наши ученые – в интервью с директором Национального антарктического научного центра МОН Украины Евгением Диким.

Смотрите совместный проект "Научные встречи" и Segodnya.ua прямо сейчас!

Реклама

Напомним, в ночь на 22 апреля стало известно, что 25-я украинская антарктическая экспедиция наконец добралась до станции "Академик Вернадский" .

Пересменка была под риском срыва из-за коронавируса, рассматривалась возможность, чтобы кто-то из старой экспедиции остался на вторую зимовку на станции, однако этого удалось избежать.

Несколько дней полярники будут разгружать запасы с судна на станцию – продовольствие, топливо и другие материалы для зимовки.

После этого домой отправится предыдущая, 24-я украинская экспедиция, которая уже провела в Антарктике больше года, а также сезонный отряд ученых, которые работают на станции несколько месяцев.

Реклама

Как украинцы готовились к отправке в Антарктиду, смотрите видео новостей "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама