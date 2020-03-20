Первая партия помощи от Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину" уже в Черновцах. Город получил 13000 перчаток, 1000 респираторов FFP3 и 135 комплектов защитных костюмов для медицинского персонала. Во второй партии прибудут тесты на определение COVID-19, средства для дезинфекции.

Помощь передали для дальнейшего распределения по потребностям городских медицинских учреждений Черновицкой городской больницы №1, определенной как базовой в лечении больных с COVID-19.

Руководитель фракции "Народного фронта" в Верховной Раде 8-го созыва Максим Бурбаки подчеркнул, что первая партия помощи поступает в Черновцы, ведь первые случаи заболеваний были зафиксированы именно здесь, и сейчас на Буковине выявлено наибольшее количество больных: "Те, кто стоят на передовой борьбы с коронавирусом, должны быть защищены, потому что они сейчас выполняют наиболее важную часть работы – защитить нас от пандемии коронавируса".

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Мэр Черновцов Алексей Каспрук выразил благодарность Фонда Арсения Яценюка "Открой Украину" и всем неравнодушным, которые сейчас помогают системе здравоохранения города, а также поддерживают тех, которые сейчас оказались в затруднительном положении: "Это люди пенсионного возраста, одинокие, многодетные, которым трудно пережить эти времена".

Он добавил, что город также ожидает уже заказанную Фондом Арсения Яценюка партию скоростных тестов для выявления коронавируса.

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Заведующий отделением анестезиологии, где размещены кровати для интенсивной терапии, Дмитрий Белоус подчеркнул, что в настоящее время человечество борется "с двумя вирусами: коронавируса и страха".

"Стараемся сейчас преодолеть эти два вируса. Хочу успокоить население. Медики готовы работать. Мы перепрофилируют нашу больницу под инфекционный стационар. И любая помощь, особенно такая, она для нас важна. Служим народу Украины!" – отметил Белоус.

Напомним, что Наблюдательный Совет Фонда принял решение о переносе Киевского форума, запланированного на 23-24 апреля 2020 года и направления всех возможных усилий и ресурсов на борьбу с вирусом COVID-19, ведь для Фонда вопросы безопасности граждан стоит на первом месте.

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