Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Первая партия "скорых" от Фонда Рината Ахметова отправилась в региональные больницы

5 июля, 16:27

30 новых современных "скорых" из 200 запланированных уехали во все регионы Украины. Это крупнейший за 28 лет независимости страны частный проект в области неотложной медицины

Фото: fdu.org.ua

Сегодня Фонд Рината Ахметова передал первые 30 "скорых" областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 22 областях страны. Речь идет об автомобилях типа В Peugeot Boxer, в которых есть все необходимое для спасения людей в условиях чрезвычайных ситуаций. В машинах установлены портативные системы реанимации.

Еще 170 карет скорой помощи Фонд передаст больницам по всей Украине до конца 2019 года. Все 200 авто будут работать в тех районах, где больше всего нужны. Проект реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется за счет его средств.

По сути, каждая "скорая" – это кабинет реанимации на колесах, позволяющий спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты. Кроме того, здесь установлены кислородные аппараты, приборы для измерения глюкозы в крови, современные носилки, электрокардиограф, оксиметр.

"Оборудование машин позволит своевременно оказывать помощь в случае сердечных приступов, а это главная причина вызовов скорой помощи. Каждый третий пациент "скорой" – с инфарктом или инсультом. Также в машинах есть оборудование для транспортировки людей, пострадавших в ДТП – тех, кто получил переломы. По-настоящему бесценный проект", – рассказывает директор Донецкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Кияшко.

Читайте также

"200 "скорых" от Рината Ахметова за год позволят врачам совершить более миллиона выездов и спасти более миллиона человеческих жизней. Это один из медицинских проектов Фонда Рината Ахметова, направленных на помощь и спасение жизней в буквальном смысле. Это современные автомобили, оборудование которых ни в чем не уступает "скорым" частных клиник, – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда. – Фонд бы очень хотел, чтобы людям не нужно было вызывать "скорые". Но еще больше мы хотим, чтобы в критические моменты "скорая" приезжала со всем необходимым и за считанные минуты".

По данным социологического исследования КМИС, вопросы здоровья и медицины являются приоритетными почти для 60% населения Украины. Как подчеркнула Наталья Емченко, благотворительность в области медицины и спасения человеческой жизни всегда были важными среди направлений в работе Фонда Рината Ахметова.

С 2007 года Фондом реализован ряд проектов, которые помогли сотням тысяч украинцев сохранить свое здоровье. В частности, помощь получили более 120 000 человек в рамках программ "Рак излечим" и "Стоп туберкулез". Фонд единственный в Украине ежегодно оказывает поддержку детям Донбасса в рамках таких проектов, как "Здоровое сердце", "Реабилитация раненых детей", "Лекарства детям", "Теперь я слышу".

Только на Донбассе за последние пять лет благодаря помощи Рината Ахметова были спасены жизни более 1 000 000 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег больницы, скорые, скорая помощь, фонд Рината Ахметова

Вы сейчас просматриваете новость " Первая партия "скорых" от Фонда Рината Ахметова отправилась в региональные больницы". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мирное лето – детям Донбасса": помочь ребенку найти свой путь в жизни

Вчера, 12:10

С молодыми участниками проекта встретился амбассадор Фонда Рината Ахметова, известный телеведущий канала "Украина" Алексей Суханов

"Раненые на Донбассе дети — боль нашей страны": как спасают пострадавших малышей

3 июля, 07:13

Фонд Рината Ахметова помогает в реабилитации пострадавших ребят

Фонд Рината Ахметова открывает новый сезон проекта "Реабилитация раненых детей"

2 июля, 16:21

В этом году 28 ребят пройдут трехнедельный курс реабилитации в санатории "Жовтень" под Киевом

В Мариуполь прибыла 327-я колонна с гуманитарной помощью Рината Ахметова

1 июля, 16:17

Семь фур доставили в распределительный центр 140 тонн гуманитарной помощи

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Экс-жену Меладзе раскритиковали за откровения о семейной драме

Названы подлинные причины майской авиакатастрофы в Шереметьево

Заброшенные базы и другие тайны, скрытые в Антарктиде (фото)

Названы самые надежные и проблемные подержанные авто-"паркетники"

От президента требуют подписать закон об импичменте

Юлия Началова просила Исаеву пиарить ее свадьбу с Алдониным

К Земле несется опасный астероид

Грустная судьба чудесных советских актрис

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Сегодня, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

Вчера, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

В РФ «накрыли» сходку «воров в законе» во время похорон

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

Советы эксперта: 5 причин качать руки и плечи каждый день
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь