Первая встреча Трампа и Зеленского: как Украине не попасть в ловушку предвыборных разборок в США

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Фото: AFP, Офис Президента Украины

В среду, 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН пройдет первая встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Причем, наверное, впервые в истории американо-украинских отношений, эти переговоры больше нужны самим Штатам. Почти за год до президентских выборов в Америке Зеленский оказался в эпицентре скандала между Дональдом Трампом и его вероятным конкурентом в борьбе за президентское кресло – бывшим вице-президентом США Джо Байденом. Но отказываться от первой встречи с 45-м президентом Соединенных Штатов эксперты все же не советуют. Напротив, Украине нужно использовать эту возможность, чтобы донести несколько ключевых месседжей. Во-первых, что мы не будем вмешиваться в избирательную кампанию. Во-вторых, что Украина не пожертвует двухпартийной поддержкой в Конгрессе. И, в-третьих, что Штаты должны защищать национальные интересы Украины перед лицом российской агрессии, а не воспринимать нас как источник компромата.

Трамп оказывал давление на Зеленского?

Украина не сходит с первых полос американских газет. Уже несколько дней украинский кейс – топ-тема на всех американских телеканалах. Будоражит Конгресс и спецслужбы. Все началось 18 сентября, когда в The Washington Post вышла статья о телефонном разговоре Дональда Трампа с иностранным лидером, где американский президент дал собеседнику некое обещание, которое спецслужбы США сочли подозрительным.

Газета ссылается на сотрудника одной из американских спецслужб, который работает в Белом доме. Сказанное Трампом в телефонном разговоре с неназванным на тот момент иностранным лидером его настолько насторожило, что он проинформировал об этом генерального инспектора разведсообщества США Майкла Аткинсона (он уже дал показания в Конгрессе). На следующее утро The Washington Post и The New York Times сообщили, что телефонный разговор касался Украины и Трамп дал своему иностранному собеседнику некое обещание, превысив тем самым президентские полномочия.

Более того, жалоба Аткинсону поступила еще 12 августа, после чего тот обратился в профильные комитеты Конгресса. СМИ выяснили, что за месяц до этого Трамп говорил по телефону с пятью президентами, среди которых 31 июля был Владимир Путин и 25 июля Владимир Зеленский. Сам Дональд Трамп в привычной ему манере все это назвал "фальшивкой". Однако позже 21 сентября в статье The Wall Street Journal утверждалось, что неназванным иностранным лидером, с которым Трамп говорил по телефону, был Зеленский.

"Президент Трамп во время июльского телефонного звонка неоднократно оказывал давление на президента Украины, чтобы он провел расследование в отношении сына Джо Байдена…около восьми раз, призывая Зеленского работать с Рудольфом Джулиани над расследованием, которое может помешать потенциальному конкуренту Трампа в 2020 году", – идет речь в статье The Wall Street Journal.

Рудольф Джулиани – личный адвокат Дональда Трампа. Тот самый, к которому ездил Виталий Кличко и постил с ним селфи в надежде, что покровительство личного адвоката американского президента позволит ему укрепить позиции на украинском политическом Олимпе. Тот самый, с которым замглавы Офиса Зеленского Андрей Ермак встречался за последний год пять раз, последний – в августе в Мадриде.

Американская пресса полагает, что Дональд Трамп дал Руди Джулиани негласные полномочия работать по "кейсу Байдена" в Украине. Речь идет о расследовании по делу газодобывающей компании Burismа, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантер Байден. Трамп и его окружение считают, что именно этот кейс может "сбить" рейтинг Джо Байдена, который сейчас по соцопросам опережает Дональда Трампа.

Импичмент Трампу и шансы на помощь?

Позже 45-й президент США подтвердил, что этот скандальный телефонный разговор был таки с Зеленским. Но, по словам Трампа, он не давил на своего украинского визави, не сказал ничего недопустимого и готов вместе с Джулиани дать показания перед Конгрессом. Более того, Дональд Трамп во всем обвинил Джо Байдена, мол, они непосредственно создавали коррупцию в Украине и давили на Киев, требуя уволить генерального прокурора (в 2016 году, когда уволили Виктора Шокина в обмен на $1 млрд финансовой помощи от США).

"Говорили (по телефону с Зеленским – Авт.) в основном о коррупции, обо всей коррупции, имеющей место. В основном о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие, как Джо Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине. У Украины много проблем. Новый президент (Украины – Авт.) сказал, что собирается избавить страну от коррупции, и я сказал, что это великолепно. У нас состоялась прекрасная беседа", – объяснил Дональд Трамп.

Но скандал приобрел новый поворот, когда в игру вступил Джо Байден. Он не только потребовал расследовать давление Трампа на Зеленского в ходе телефонных переговоров, но и обнародовать стенограмму. А уже 22 сентября глава комитета Палаты представителей по вопросам разведки Адам Шифф даже допустил возможность импичмента, если расследование докажет, что Трамп давил на Зеленского.

"Если президент блокирует предоставление военной помощи Украине (в конце августа издание Politico, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщило, что Трамп собирается пересмотреть предоставление военной помощи Украине, но потом даже увеличил ее – Авт.) и в то же время с помощью запугивания пытается добиться, чтобы иностранный лидер сделал что-то незаконное, нашел "грязь" на его оппонента во время президентской предвыборной кампании, то импичмент будет единственным способом, соответствующим такому злу", – сказал Адам Шифф.

Несмотря на столь негативный фон для первой двусторонней встречи Трампа и Зеленского, стороны официально подтвердили, что переговоры будут полноценными, а не просто "на ногах", и продлятся минимум час. При этом, ходили слухи, что на команду Зеленского пытаются выйти также от Джо Байдена, чтобы организовать встречу на полях Генассамблеи, и желательно до встречи Зеленского с Трампом. Но официально никто этого так и не подтвердил.

По словам экспертов, даже несмотря на скандал, отказываться от первой встречи с Трампом Зеленскому не стоит. По словам директора Центра "Нова Європа" Алены Гетьманчук, во-первых, на сегодня выглядит так, что эта встреча в Нью-Йорке больше нужна Трампу, чем Зеленскому, как бы это не парадоксально звучало, – это действительно уникальный случай в истории наших отношений.

"Поэтому, ехать в Нью-Йорк нужно в любом случае, потому что есть политическая кампания в США, а есть национальные интересы Украины. О них нужно говорить, желательно при личной встрече. Даже если эта встреча будет омрачена нынешним скандалом, я уверена, определенные месседжи можно будет донести. И главное, тут, конечно, личный контакт, который для Трампа является ключевым в его взаимодействии с другими иностранными лидерами. И, думаю, надо занимать ту линию, которую мы занимали ранее: все, что может сделать Зеленский – гарантировать независимое расследование (по делу компании Burismа и роли в ней сына Байдена – Авт.). То есть, он не будет ему каким-то образом препятствовать, но и вмешиваться не будет. Потому что позиция торгов с Трампом не выгодна в первую очередь самой Украине. Если мы не хотим, чтобы Трамп связывал дальнейшую помощь с этим делом, чтобы Штаты использовали по отношению к Украине политику "conditionality" (условностей – Авт.) в плане поддержки, было бы странно, если бы мы ее предлагали со своей стороны каким-то образом", – сказала сайту "Сегодня" Алена Гетьманчук.

Эксперты полагают, что даже после вспыхнувшего в Штатах скандала с "украинским кейсом" Дональд Трамп будет пытаться поднять тему с компроматом на Байдена в переговорах с Владимиром Зеленским. Но не напрямую, а через своих помощников и посредников, таких как его зять Джаред Кушнер или адвокат Рудольф Джулиани. При этом, по словам члена правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест, Украине стоит не забывать об истории 2016 года, когда украинский политикум открыто сделал ставку на Хиллари Клинтон, а в итоге победил Дональд Трамп.

"Тогда главный урок, который, я надеюсь, Украина вынесла (хотя, возможно, и не все, как мы видим по определенным комментариям) – что нам нужна поддержка обеих партий. Нам это уже пригодилось, когда Трамп поставил под вопрос санкции против России. И именно благодаря тому, что Конгресс смог принять соответствующий закон, в котором прописал, что санкции против РФ без них не могут быть сняты, как раз тогда это было совместное решение демократов и республиканцев. То есть, несмотря на все их негативные отношения, в принципиальных для Украины вопросах они объединяются. Поэтому, думаю, для Украины очень важно на этой встрече донести, что мы очень ценим действующую Администрацию, но в выборы вмешиваться не будем и заинтересованы в сотрудничестве на любом уровне", – сказала сайту "Сегодня" Анна Шелест.

