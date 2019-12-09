Первая встреча Зеленского и Путина: с чем Украина едет в Париж

/ Фото: Сегодня

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В понедельник вечером в Елисейском дворце состоится первая за три года встреча лидеров Нормандского формата, и первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина, возможно даже тет-а-тет. По словам самого Зеленского, понять, можно ли закончить войну, он сможет лишь сидя за столом "нормандии", глядя в глаза президенту Российской Федерации. В Кремле же советуют "не завышать ожидания". Но ранее, говоря о Зеленском, Путин назвал его симпатичным и искренним, добавив, что у них "полный контакт" (за время своего президентства Зеленский уже трижды говорил с Путиным по телефону).

Детали переговорных позиций, с которыми украинская делегация едет в Париж, у Зеленского озвучили всего за пару дней до самой встречи – сначала советник президента Андрей Ермак в Лондоне, а потом и сам Зеленский в Киеве. Ведь печальный опыт с "формулой Штайнмайера" доказал, что журналисты таки нужны, и с обществом нужно говорить. Но предложения, с которыми команда Зеленского едет в Париж, мало чем отличаются от идей предыдущей власти, которые Россия просто выкинула в мусор. По словам Андрея Ермака, на случай, если Россия не захочет выполнить свою часть Минских договоренностей, у них есть "план Б": стена и замороженный конфликт. Но есть одно "но": Зеленский – не Порошенко, Путин с ним говорит по телефону и готов встречаться. Но что за карты будут на столе и какую цену за мир Путин выставит Зеленскому?

Мир не любой ценой

В последний раз нормандская четверка собиралась в 2016 году в Берлине. Переговоры за закрытыми дверями продолжались пять часов. Но абсолютный рекорд был побит в феврале 2015-го, когда был подписан "Минск-2", а встреча длилась почти 17 часов. За эти годы повестка дня не сильно изменилась. Безусловно, удалось провести три успешных раунда обмена пленными и разведение сил и средств в Станице Луганской (где также отремонтировали мост), Петровском и Золотом. Стоит напомнить, что о разведении лидеры договорились еще на саммите в Берлине в 2016 году, как и о "формуле Штайнмайера", – механизме введения в действие закона об особом статусе Донбасса после проведения там местных выборов.

Но на этом все застопорилось. Россия хотела, чтобы Украина сначала выполнила политическую часть Минска. Киев справедливо отвечал, что сначала должен соблюдаться режим прекращения огня (минимум 60 дней), Россия должна забрать своих наемников и оружие, и передать нам контроль над границей. Только после этого можно говорить о выборах и особом статусе. В этом нас поддерживали Париж и Берлин.

На президентские выборы Владимир Зеленский шел с четким месседжем закончить войну и принести мир. Главной целью он и его команда ставили встречу с Путиным в "Нормандском формате", по крайней мере в публичной плоскости, чем поставили себя в рискованное положение. Кремль успешно этим воспользовался, выдвинув ряд условий, главное из которых – согласие на "формулу Штайнмайера". Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кучма, по поручению Зеленского, подписал согласие Киева на формулу, что сразу же подняло волну критики. По словам социологов, большинство украинцев действительно выступают за окончание войны. Но лишь 14% считают, что ради мира нужно соглашаться на любые компромиссы.

План Зеленского

Публичную коммуникацию о том, с чем Украина едет в Париж, команда президента и МИД начали лишь на прошлой неделе, хотя о проведении саммита стало известно почти месяц назад. Первые более-менее понятные комментарии министр иностранных дел озвучил на конференции NATO Engages 3 декабря в Лондоне.

Отвечая на вопросы корреспондента сайта "Сегодня", Вадим Пристайко сказал, что Украина едет в Париж с выполненным пакетом обязательств, а финальное коммюнике встречи рамочно согласовано, хотя и может измениться, смотря до чего договорятся лидеры. То же самое сказал и советник президента Андрей Ермак, отвечая на вопросы корреспондента сайта "Сегодня" в Лондоне двумя днями позже. Но ответы Пристайко и Ермака на вопросы об особом статусе Донбасса и возможного изменения Конституции принципиально отличались.

По словам главы МИД, обещанный Зеленским новый закон об особом статусе Донбасса (куда, по требованию россиян, должна быть вмонтирована "формула Штайнмайера" – Авт.) вряд ли будет принят. Мол, на это попросту нет времени. Поэтому, скорее всего, Верховная Рада просто продлит срок действующего закона, который заканчивается 31 декабря 2019 года. А вот Ермак в Лондоне заявил, что Зеленский внесет закон о продлении особого статуса Донбасса по результатам сегодняшней встречи в Париже. И если все пойдет хорошо, то, по его словам, вначале следующего года отдельной поправкой президент внесет изменения и по "формуле Штайнмайера".

По изменениям в Конституцию Вадим Пристайко заявил, что для Украины – это красная линия, которую мы переступать не будем. Андрей Ермак же допускает проведение конституционной реформы, в основе которой будет децентрализация, что ничем не отличается от пути, который почти прошла предыдущая власть. Закончилось это трагически: в конце августа 2015 года, когда в первом чтении ВР приняла поправки в Конституцию по децентрализации, в переходных положениях которых был "зашит" особый статус Донбасса, под стенами Рады погибло четыре нацгвардейца.

Выборы на временно оккупированном Донбассе, по словам самого Владимира Зеленского, должны пройти одновременно с местными по всей Украине, – 31 октября 2020 года. Но, как сказал Андрей Ермак, исключительно в соответствии с украинским законодательством, после вывода иностранных военных и вооруженных групп, и получения Украиной контроля над государственной границей в день выборов. Есть у Офиса президента и идея, как контролировать безопасность в ОРДЛО и на границе, – с помощью совместных патрулей, куда войдут украинские правоохранители, "милиция "ДНР"/"ЛНР", и ОБСЕ. Что, опять-таки, ничем не отличается от шагов предыдущей власти в 2014 году. Тогда Рада даже приняла законы о выборах, где указывалась дата выборов, и амнистии. Однако боевики, по указке из Москвы, провели свои фейковые выборы, чем сорвали мирный процесс.

Есть и принципиальные новинки, которые Украина обсудит в Париже. Команда Зеленского предложит заменить главарей пророссийских боевиков в ТКГ реальными представителями Донбасса. Это, по словам Андрея Ермака, могут быть известные люди, к которым прислушиваются, которые имеют очень уважаемую репутацию, к примеру, спортсмены и деятели культуры. По словам экспертов, идея неплохая, но с реализацией есть принципиальная проблема.

"Для того, чтобы переговорщики были эффективными, они должны иметь мандат, или от центрального органа власти, или от граждан. Этот мандат может быть получен или путем избрания (возможно не на выборах, но в какой-то способ), или назначения. Создавать условия, когда будет имитация этого назначения или избрания – это очень опасно. С неподконтрольных территорий будут однозначно люди, которых поставят, назначат или в любой имитированный способ выберут самопровозглашенные руководители отдельных районов Донецкой и Луганской области, и РФ. Но идея горизонтальных диалогов между гражданами, к примеру, врачами, учителями, студентами – это практика миротворческих диалогов горизонтального уровня. Эти люди не принимают решений, они не отображают позицию какой-либо стороны или государства, и, к примеру, ведут диалог на тему стереотипов, обид, болей, которые не дают возможности переступить и услышать другую сторону", – сказала "Сегодня" Ольга Айвазовская, глава правления гражданской сети "Опора", бывшая представительница Украины в политической подгруппе ТКГ.

Красные линии

Как и в случае с "формулой Штайнмайера", плохая коммуникация власти с обществом подняла волну критики, которая переросла в политическое противостояние. Неделю назад "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" с трибуны ВР зачитали общее заявление, в котором обозначили красные линии для Зеленского на переговорах с Путиным.

В воскресенье на Майдане Незалежности прошла акция "Червоні лінії" для Зеленського" (в Facebook мероприятие создала "ЕС"). За день до этого Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура по погибшим в пожаре в центре Одессы. Оппозиция расценила это, как шаг власти заблокировать акцию на Майдане. "Слуги народа", тем временем, запустили флешмоб в Facebook, синхронно поменяв аватарки со словами поддержки президента.

"Для нас красные линии – изменения в Конституцию, мы не допустим влияния на наши внешнеполитические приоритеты, граница должна быть украинской, нельзя проводить выборы, когда там пребывают вооруженные люди и незаконные формирования и т.д. Об этих красных линиях президент уже не один раз сказал, ничего у нас не изменилось", – ответил на вопрос корреспондента сайта "Сегодня" в Лондоне Вадим Пристайко.

О невозможности закрепления в Конституции особого статуса Донбасса не раз говорил и сам Владимир Зеленский. Но, судя по заявлению Андрея Ермака, конституционную реформу, в основе которой будет децентрализация, команда Зеленского все же не отбрасывает. Более того, во время выступления Ермака в Лондоне, как верно подметили эксперты, не прозвучала одна из главных красных линий, – что Украина не откажется от курса на вступление в ЕС и НАТО.

Более того, сайт "Сегодня" уже писал, как глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что на саммите в Париже "Россия будет призывать Киев начать прямой диалог с Донбассом". Это давняя песня Кремля, призванная снять санкции с России, показав, таким образом, что это внутриукраинский конфликт, а не война России против Украины. Кремль делает это для того, чтобы убедить европейцев начать процедуру снятия санкций. И, буквально на днях, все российские федеральные каналы, освещая встречу Путина с немецким бизнесом, синхронно повторили, что после сегодняшней встречи в Париже ЕС просто обязан хотя-бы частично ослабить антироссийские санкции.

Газ плюс Донбасс

Пару недель назад, когда стало понятно, что трехсторонние газовые переговоры Украина-РФ-ЕС по заключению нового транзитного контракта зашли в тупик, в Москве вдруг заговорили об объединении газовых и переговоров по Донбассу. В Лондоне на вопрос корреспондента сайта "Сегодня" Вадим Пристайко и Андрей Ермак не исключили, что газовый вопрос может быть затронут в Париже, либо на двусторонних переговорах Зеленского с Путиным, либо, если его поднимут лидеры Франции и Германии.

В Москве неоднократно заявляли, что не против возобновить прямые газовые поставки в Украину с 20-25% скидкой, и заключить новый транзитный контракт на один год, пока не достроится "Северный поток-2". В "Нафтогазе" до недавнего времени напоминали о решении Стокгольмского арбитража, по которому "Газпром" должен Украине почти $3 млрд, заявляя, что заинтересованы исключительно в долгосрочном транзитном контракте. В Москве же хотят обнуления всех исковых требований "Нафтогаза" к "Газпрому".

Но за последнюю неделю позиция Киева резко изменилась. Министр энергетики Алексей Оржель допустил возобновление прямых поставок российского газа, а в Вене прошло уже несколько раундов двусторонних газовых консультаций без представителей Еврокомиссии, хотя и с согласия официального Брюсселя.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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