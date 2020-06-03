Первая жалоба на камеры: просят штрафовать нарушителей ПДД, а не владельцев авто

Суд решит, кого нужно штрафовать за нарушение ПДД - водителя или владельца

Не успели камеры автофиксации нарушений ПДД проработать и трех дней, как в Конституционный суд подали жалобу относительно их функционирования. Инициатор жалобы потребовал проверить законность привлечения к ответственности владельца авто за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

"Сегодня Первый сенат КСУ на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Мартиросяна Гагика Миграновича о соответствии Конституции Украины положений части первой статьи 14(2) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сообщила сайту "Сегодня" руководитель управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Также она сообщила, что рассмотрение указанного дела перенесено на одно из следующих очередных заседаний. Дата его проведения еще не известна.

Обжалуемая гражданином норма КУоАП закрепляет возможность привлечения к админответственности физлица либо руководителя юридического лица, на которого зарегистрирован транспорт, даже в том случае, если эти лица не управляли транспортом и не совершали админнарушения.

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По мнению заявителя, оспариваемые положения не соответствуют ч. 2 ст. 61 и ч. 3 ст. 62 Конституции Украины, поскольку предусматривают возможность привлечения к админответственности собственников транспорта даже в том случае, если эти лица не совершали админнарушений.

Как сообщал сайт "Сегодня", за первые сутки работы камер количество нарушений ПДД снизилось почти на 40%. Всего за два дня система зафиксировала около 90 тысяч случаев превышения скорости.

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