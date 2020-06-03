Українська
$ 26,8
29,92
  1. Последние новости Украины

Первая жалоба на камеры: просят штрафовать нарушителей ПДД, а не владельцев авто

3 июня, 19:58

Игорь Серов Игорь Серов

Суд решит, кого нужно штрафовать за нарушение ПДД - водителя или владельца

Не успели камеры автофиксации нарушений ПДД проработать и трех дней, как в Конституционный суд подали жалобу относительно их функционирования. Инициатор жалобы потребовал проверить законность привлечения к ответственности владельца авто за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме.

"Сегодня Первый сенат КСУ на закрытой части пленарного заседания продолжил рассмотрение дела по конституционной жалобе Мартиросяна Гагика Миграновича о соответствии Конституции Украины положений части первой статьи 14(2) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сообщила сайту "Сегодня" руководитель управления коммуникаций КСУ и международного сотрудничества Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

Также она сообщила, что рассмотрение указанного дела перенесено на одно из следующих очередных заседаний. Дата его проведения еще не известна.

Обжалуемая гражданином норма КУоАП закрепляет возможность привлечения к админответственности физлица либо руководителя юридического лица, на которого зарегистрирован транспорт, даже в том случае, если эти лица не управляли транспортом и не совершали админнарушения.

Реклама

По мнению заявителя, оспариваемые положения не соответствуют ч. 2 ст. 61 и ч. 3 ст. 62 Конституции Украины, поскольку предусматривают возможность привлечения к админответственности собственников транспорта даже в том случае, если эти лица не совершали админнарушений.

Как сообщал сайт "Сегодня", за первые сутки работы камер количество нарушений ПДД снизилось почти на 40%. Всего за два дня система зафиксировала около 90 тысяч случаев превышения скорости.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП суд штрафы ПДД камеры нарушение Конституционный суд автомобили

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 3 июня и последние данные о карантине
Коронавирус в Украине: статистика за 3 июня и последние данные о карантинеУкраина
Похищенный украинский десантник
Похищенный украинский десантник "нашелся" арестованным в КрымуКрым
В Киеве задержали на
В Киеве задержали на "откатах" чиновника Минобразования (фото)Происшествия
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждают
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждаютЭкономика
Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемых не раз обвиняли в насилии
Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемых не раз обвиняли в насилииПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять