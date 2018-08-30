Первую неделю осени будет тепло, а затем придут заморозки: синоптики уточнили прогноз

По прогнозам Гидрометцентра, уже в первой декаде месяца стоит ожидать первых осенних холодов, но до этого будет еще по-летнему тепло

В украинском Гидрометцентре опубликовали прогноз погоды на начало сентября и дали краткую климатическую характеристику и прогноз на весь сентябрь. Если верить метеорологам, то уже в первой декаде сентября стоит ожидать значительного снижения температуры, а в средине первого месяца осени – серьезных заморозков в ряде областей Украины.

Так, краткая климатическая характеристика сентября от Гидрометцентра гласит, что средняя месячная температура воздуха в сентябре составит 12-19 °, в горных районах 8-13 °.

"Заморозки в воздухе наиболее вероятны во второй и третьей декадах; в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях они возможны и в первой декаде. Средняя месячная температура предполагается +14-19°, в горных районах 11-12 °, что на 1-2 ° выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 40-80 мм, в Карпатах местами 105-115 мм, что в пределах средних многолетних значений", – сообщили в Гидрометцентре.

Что же касается ближайшей недели, то в Гидрометцентре несколько изменили прогноз, по сравнению с теми показателями, которые были опубликованы накануне.

Так, в четверг 30 августа, в Украину вернется лето. Дожди отступят, снова потеплеет до +23-27 градусов. Центр, юг и восток – все также будут изнывать от 30-градусной жары и выше.

В пятницу, 31 августа, на запад Украины вернуться дожди, но температура воздуха повысится на пару градусов. В центре, на юге и востоке страны будет по-летнему жарко.

В субботу, 1 сентября, погода будет схожа с предыдущим днем. Западную Украину будет поливать дождями, местами с грозами, но все еще будет тепло. На юге страны местами до +33 градусов.

В воскресенье, 2 сентября, лишь западная часть страны будет под облаками, которые принесут возможные дожди. На остальной территории прогнозируют безоблачную и по-летнему жаркую погоду.

В понедельник, 3 сентября, лето и вовсе отвоюет Украину, изгнав дождевую погоду даже с некоторых западных регионов. Дождливо и одновременно тепло будет на Закарпатье, в Прикарпатье и на Буковине. На остальной территории солнечно и тепло. Даже в центре страны прогнозируют до +30-31 градуса, а на юге до +32-33 тепла.

Народный прогноз погоды

30 августа почитается память святого Мирона пресвитера. С 30 августа начинается осенний листопад (первой роняет лист береза, за ней липа, вяз, черемуха и т.д.). В прежние времена заметили, если утром этого дня туман и роса, то погода на Мирона будет хорошая.

31 августа отмечается день святых Флора и Лавра. С этого времени начинаются осенние холодные утренники, переходящие в заморозки. Последний день лета не всегда баловал наших предков теплом: часто в этот день оседали тяжелые туманы, шел дождь, дули ветры холодные.

В первый день осени, 1 сентября, почитается память святого Андрея Стратилата. С этого времени уже возможны заморозки на почве. Деревья понемногу приобретают осеннюю окраску: желтеют листья березы, начинается листопад у орешника-лещины. Наши предки заметили, если 1 сентября дует ветер с севера – осень холодная будет, а если с юга – то теплая.

2 сентября отмечается день пророка Самуила. Начинают собираться в стаи перелетные грачи. Появляются зимние опята. На огороде пора дергать свеклу и морковь – огороду кланяться. Наши предки заметили, если в этот день бывает гром, то осень будет долгой.

3 сентября почитается память апостола Фаддея. В прежние времена владельцы такого имени считались счастливыми людьми: "Кто Фаддей – тот своим счастьем владей". Наши предки приметили: если в этот день погода ясная – будет еще четыре недели такая. В этот день можно высаживать луковицы нарциссов, пишет сайт "Синоптик".

Сайт "Сегодня" уже писал о том, какой будет погода в конце августа. Жаркая летняя погода будет потихоньку покидать Украину, хотя на юге все еще продолжается пляжный сезон.

Также мы сообщали какой будет погода в начале осени. На смену теплу придут ранние заморозки. Осень обещает быть не очень приятной – серьезное похолодание может прийти в Украину довольно рано.



