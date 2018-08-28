Первые российские военные погибли в боях за Славянск – Муженко

Военное присутствие России на Донбассе подтвердилось в июле 2014 года, когда в боях за Славянск погибли первые российские военные. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью к документальному фильму об Иловайской трагедии, который снимают в Украине.

По его словам, речь идет о российских спецназовцах, которые погибли в районе населенного пункта Николаевка.

"Это было непрямое подтверждение, но то, что мы получили по радиоперехвату. Но потом, буквально через несколько дней, Россия официально провела захоронения этих военнослужащих, одиннадцать человек из 45-го полка специального назначения, который сейчас является 45-й бригадой специального назначения Российской Федерации. И они были (на Донбассе. – Ред.) и после этого", – рассказал Муженко.

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Генерал отметил, что Россия до сих пор отрицает свое участие в боевых действиях на Донбассе, хотя Украина уже имеет массу доказательств участия РФ в войне, что это действительно регулярные вооруженные силы другой страны, которые находились в свое время и находятся и на сегодняшний день на территории Украины. Также он вспомнил о "заблудившихся" десантниках РФ на Донбассе.

"22-го или 23-го августа, может даже позже, был захвачены в плен на бензовозе два российских военнослужащих, которые осуществляли подвоз горючего. Но они "отморозились" в том плане, что мы здесь заблудились, это чисто случайно, мы не знали куда ехать, мы здесь находимся на учениях на территории России и в Украине попали чисто случайно и только от вас узнали, что это территория Украины. И тогда уже реально, когда 26-го августа были первые пленные – 10 человек – десантников, тогда уже можно было конкретно говорить, что это подразделения регулярных сил Вооруженных сил Российской Федерации", – рассказал начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, как сообщала СБУ, только по состоянию на 2016 год на Донбассе погибли более 1600 российских военных. В то же время в украинской спецслужбе отметили, что количество погибших российских наемников, не входящих в Вооруженные силы РФ, вдвое больше.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

В ООН констатировали, что с апреля 2014 года по декабрь 2017 года на Донбассе погибли более 10 тысяч человек и более 24 тысяч получили ранения.