Первые симптомы коронавируса – незаметны: история мужчины, который сгорел от болезни, начавшейся с усталости

Муж блогерши Валерии Вьюшиной не ощущал, как пневмония убивала его легкие

Первые симптомы коронавируса могут быть совсем незаметными. И это – одно из самых опасных свойств COVID-19. Заболевший просто получает все меньше и меньше кислорода в крови. Корреспонденты новостей "Сегодня" записали уникальную историю семьи, где мужчина сгорел от пневмонии, которая начиналась легкой усталостью.

Муж Валерии Вьюшиной умер от тяжелой пневмонии с подозрением на коронавирус. Более двух недель врачи боролись за его жизнь. Но сначала симптомы не вызвали большого беспокойства.

"Он до этого два-три дня жаловался на сильную усталость. Я думаю, что там была легкая температура, за которой, сейчас я уже понимаю, нам нужно было следить, мерять", – рассказывает Валерия.

Делали самотест: муж на минуту задерживал дыхание – и без проблем. Но впоследствии резко подскочила температура – почти до сорока градусов. Начался невыносимый кашель.

"Он уже кашляли так, что он просто не останавливаясь кашлял. Он безумно потеть начал, просто ужасно. Мы всю ночь не спали, меняли ему футболки, потому что он потел очень сильно", – вспоминает женщина.

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Скорая госпитализировали Кирилла лишь на четвертый день высокой температуры. КТ показала, что пневмония к тому времени уже уничтожила 90% легких.

Врачи говорят, что на ранних этапах пациенты часто испытывают одышку, однако уровень кислорода уже падает. Слабость, насморк и незначительная температура – такая картина первой недели болезни. Больной чувствует себя нормально.

"А потом наступает, как правило, этап, когда возбудитель спускается из ротоносоглотки ниже – на бронхи и дыхательные пути. И тогда мы наблюдаем у больных повышение температуры даже до 39-40 градусов. И главное – это тяжело дышать, появление кашля", – отмечает врач-инфекционист Александр Дуда.

Спектр симптомов – большой, говорят врачи. Зависит от прочности человека и количества вируса, попавшего в организм. При первых подозрениях стоит сделать общий анализ крови.

"Общий анализ крови для врача будет очень информативным. Врач скажет – это вирусная или не вирусная, и есть ли там особенности COVID-19. Если есть какие-то сомнения, уже врач замеряет так называемое насыщение кислородом крови – сатурацию", – говорит терапевт Марьяна Селюк.

Далее можно сделать КТ. Она покажет, нет ли пневмонии, ведь она может проходить бессимптомно. И – никаких препаратов без назначения врача.

"Вирус – это не бактериальная инфекция и не лечится антибиотиками. Поэтому никакие антибиотики предупредить заболевание не могут", – уверяет инфекционист Александр Дуда.

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Зато, чтобы избежать болезни, врачи советуют укреплять иммунитет, хорошо питаться и высыпаться. И главное – соблюдать карантин.

А тем временем коронавирус в Украине набирает обороты. Число заболевших на 27 апреля составляет 9009 человек. Каждый день выявляют сотни новых больных. Из-за того, что число инфицированных продолжает расти,Кабмин продлил карантин до 11 мая.

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