Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Последние новости Украины

Первым выстрелом точно в цель: ВСУ провели новые испытания ракеты "Вильха-М" (фото и видео)

25 апреля, 12:52

Игорь Тимофеев

В Одесской области продолжаются летные испытания мощного оружия

Украинские военные в Одесской области продолжают испытывать отечественную ракету "Вильха-М". Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает 25 апреля на своей странице в Facebook.

"На государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты "Вильха-М", – говорится в сообщении.

Реклама

В Генштабе отметили, что "Вильха-М" – проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 километров, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

В тренде
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 апреля

Пресс-служба опубликовала фото и видео с испытаний, проводив их коротким, но емким предложением: "Первым выстрелом точно в цель!"

Напомним, 30-31 марта конструкторское бюро "Луч" на полигоне в Одесской области успешно провело очередные испытания ракеты "Вильха-М" с дальностью поражение 120 км .

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре 2019-го на вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха". Представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак говорил, что в 2020 году ожидаются дальнейшие поставки.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ракета ВСУ одесская область испытания КБ Луч Ольха Вильха

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 25 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 25 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 25 апреляУкраина
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 21 день: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 21 день: что известно (фото и видео)Происшествия
"З перемогою, панове": РФ закатила истерику из-за блокирования Украиной их резолюцииПолитика
Пенсионерам в Украине начали выплачивать
Пенсионерам в Украине начали выплачивать "карантинную тысячу"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...