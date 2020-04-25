Первым выстрелом точно в цель: ВСУ провели новые испытания ракеты "Вильха-М" (фото и видео)

Украинские военные в Одесской области продолжают испытывать отечественную ракету "Вильха-М". Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает 25 апреля на своей странице в Facebook.

"На государственном испытательном полигоне в Одесской области в рамках подготовки к проведению государственных испытаний продолжаются летные испытания украинской ракеты "Вильха-М", – говорится в сообщении.

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В Генштабе отметили, что "Вильха-М" – проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 километров, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

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Пресс-служба опубликовала фото и видео с испытаний, проводив их коротким, но емким предложением: "Первым выстрелом точно в цель!"

Напомним, 30-31 марта конструкторское бюро "Луч" на полигоне в Одесской области успешно провело очередные испытания ракеты "Вильха-М" с дальностью поражение 120 км .

Как сообщали новости "Сегодня", в ноябре 2019-го на вооружение ВСУ поступили первые 100 ракет "Вильха". Представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак говорил, что в 2020 году ожидаются дальнейшие поставки.

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