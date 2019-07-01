Первый аэропорт популярной у украинцев страны переименовал Киев
Международный аэропорт Каира начал указывать украинскую столицу корректно
Второй по загруженности авиавокзал Африки – Международный аэропорт Каира – стал 50-ым, который начал указывать украинскую столицу по-английски в украинской транслитерации.
Об этом сообщили 1 июля на Facebook-странице Министерства иностранных дел.
"50-й аэропорт мира и второй по загруженности Африки Международный аэропорт Каира (Cairo International Airport) присоединяется к #CorrectUA и отныне используефт #KyivNotKiev", – говорится в сообщении.
Дипломаты поблагодарили за это своих коллег из посольства Украины в Египте и указали, что пассажиропоток каирского аэропорта в 2018 году составил около 18 млн человек.
"Ждем новостей от других аэропортов Египта, ведь именно эта страна занимает место лидера в мире среди стран, которые показали наибольший прирост числа туристов", – резюмируют в МИД.
Напомним, ранее новый аэропорт Стамбула İstanbul Havalimanı, который считается крупнейшей воздушной гаванью в мире, также переименовал украинские города - Киев, Одессу, Запорожье и Львов.
Мы также писали о том, что этой весной Международный аэропорт Риги тоже начал использовать корректную латинскую транслитерацию украинских городов Киев и Львов
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