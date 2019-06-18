Первый самолет противник "проспал": боевики могли "охотиться" за тремя Ил-76 в Луганске

Александр Рувин также назвал важную ошибку, которая была допущена при подлете самолетов к аэропорту

Ил-76. Фото: flickr.com/BriYYZ.

Сбитый террористами самолет Ил-76 в Луганске в 2014 году не был единственной целью противника, так как в районе Луганского аэропорта отправились три группы боевиков с ркетами. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который руководил экспертизой по данной катастрофе.

По его словам, при правильном раскладе самолеты должны были двигаться в аэропорт к военным с интервалом в час-два.

"Потому, что это было военное время. Но они летели с интервалом в среднем 10 минут. Военнослужащие Луганского аэропорта не знали, что летят самолеты, им об этом сообщили за 10 минут до посадки. За 10 минут до подлета первый самолет сообщил, что садится. Почему первый самолет успешно сел? Вероятно потому, что противники его "проспали", – рассказал Рувин.

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Эксперт также не исключил, что боевики могли охотиться за всеми тремя самолетами, летящими в Луганский аэропорт.

"Могу сказать, что меня смущает то, что вечером вышли три группы противовоздушной обороны противника, и как раз в аэропорт в эту ночь направлялись три самолета…", – добавил он.

Читайте полный текст интервью сайта "Сегодня" с главой экспертной группы по крушению Ил-76: "К тем, кто послал самолет, есть вопросы".

Напомним, 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска двумя ракетами из ПЗРК "Игла" был сбит военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту находились 40 десантников из состава 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и девять членов экипажа во главе с полковником Александром Белым. В результате обстрела все они погибли. Позже стали известны имена всех погибших.

27 марта 2017 года генерал-майора Виктора Назарова, которого подозревали в служебной халатности, повлекшей катастрофу Ил-76, признали виновным и приговорили к семи годам тюрьмы.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ собрала доказательства, что сбить Ил-76 на Донбассе приказали в Кремле. Операцией по сбиванию самолета с 49 десантниками ВСУ на борту командовал генерал РФ, а исполняли приказ наемники ЧВК "Вагнера".

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