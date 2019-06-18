Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Первый самолет противник "проспал": боевики могли "охотиться" за тремя Ил-76 в Луганске

18 июня, 06:38

Александр Рувин также назвал важную ошибку, которая была допущена при подлете самолетов к аэропорту

Ил-76. Фото: flickr.com/BriYYZ
Ил-76. Фото: flickr.com/BriYYZ.

Сбитый террористами самолет Ил-76 в Луганске в 2014 году не был единственной целью противника, так как в районе Луганского аэропорта отправились три группы боевиков с ркетами. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который руководил экспертизой по данной катастрофе.

По его словам, при правильном раскладе самолеты должны были двигаться в аэропорт к военным с интервалом в час-два.

"Потому, что это было военное время. Но они летели с интервалом в среднем 10 минут. Военнослужащие Луганского аэропорта не знали, что летят самолеты, им об этом сообщили за 10 минут до посадки. За 10 минут до подлета первый самолет сообщил, что садится. Почему первый самолет успешно сел? Вероятно потому, что противники его "проспали", – рассказал Рувин.

Читайте также

Эксперт также не исключил, что боевики могли охотиться за всеми тремя самолетами, летящими в Луганский аэропорт.

"Могу сказать, что меня смущает то, что вечером вышли три группы противовоздушной обороны противника, и как раз в аэропорт в эту ночь направлялись три самолета…", – добавил он.

Читайте полный текст интервью сайта "Сегодня" с главой экспертной группы по крушению Ил-76: "К тем, кто послал самолет, есть вопросы".

Напомним, 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска двумя ракетами из ПЗРК "Игла" был сбит военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту находились 40 десантников из состава 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и девять членов экипажа во главе с полковником Александром Белым. В результате обстрела все они погибли. Позже стали известны имена всех погибших.

27 марта 2017 года генерал-майора Виктора Назарова, которого подозревали в служебной халатности, повлекшей катастрофу Ил-76, признали виновным и приговорили к семи годам тюрьмы.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ собрала доказательства, что сбить Ил-76 на Донбассе приказали в Кремле. Операцией по сбиванию самолета с 49 десантниками ВСУ на борту командовал генерал РФ, а исполняли приказ наемники ЧВК "Вагнера".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, луганск, самолет, боевики, ИЛ-76, Рувин

Вы сейчас просматриваете новость " Первый самолет противник "проспал": боевики могли "охотиться" за тремя Ил-76 в Луганске". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский о трагедии с Ил-76: Это глубокая рана для страны

14 июня, 13:35

Глава государства в связи с годовщиной трагических событий дал важное поручение начальнику Генштаба

Годовщина трагедии Ил-76: Зеленский почтил память погибших десантников

14 июня, 11:20

В мероприятии приняли участие Полторак и родственники погибших в 2014 году военнослужащих

Запорожский суд признал, что Ил-76 сбили вследствие российской агрессии

6 июня, 10:08

Решение принято по жалобе вдовы командира экипажа

Суд Мелитополя не признал гибель экипажа Ил-76 под Луганском следствием российской агрессии

18 апреля, 13:15

Причины решения пока не ясны

Приметы, которые намекают на развод

Муж бесследно исчез, а 15 лет спустя ей позвонили в дверь

Прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Как спастись от клещей

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

17-летняя фигуристка ушла из спорта в совершенно другую сферу

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Журналисты покидают телеканал ZIK из-за смены собственника

Субсидия наизнанку

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Цены в июне: почему такие дорогие огурцы и когда пора варить варенье из клубники

15 июня, 07:51

Майские дожди и аномально жаркая погода в июне внесли коррективы в объемы урожая и цены на продукты

Жара испытывает на прочность: прогноз погоды в Украине на неделю

15 июня, 07:37

В понедельник, 17 июня на западе страны льет и гремит, в остальных регионах сухо

Кокорин хочет отбывать срок в родной Белгородской области

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Как с годами менялись стиль, внешность «вечного сердцееда»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь