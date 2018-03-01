Сына замминистра образования обвинили в нападении на курьера: чиновник ответил

Грандиозный скандал разгорается в Киеве вокруг имени первого заместителя министра образования Владимира Ковтунца. Вчера в ряде СМИ появилась информация о том, что якобы его сын Михаил совершил разбойное нападение на курьера одного из интернет-магазинов и пытался отобрать у него мобильный телефон стоимостью 33,5 тыс.грн.

При этом уточняется, что якобы Ковтунец-младший вместе с двумя приятелями, сговорившись, сделали заказ в интернет-магазине, а по прибытию курьера к дому по адресу переулок Артиллерийский, 5-а, на ничего не подозревающего доставщика ими было совершено разбойное нападение с помощью предмета, похожего на пистолет, и баллончика со слезоточивым газом.

Глава пресс-службы киевской полиции Оксана Блыщик, не называя фамилий фигурантов, подтвердила нам, что по вышеназванному адресу полиция действительно фиксировала разбойное нападение на курьера.

"Подозрение было предъявлено двоим лицам", – сказала нам Блыщик.

Как выяснила "Сегодня" из источников в Нацполиции, на самом деле в уголовном деле – трое фигурантов, но одному из них подозрение не было предъявлено.

"Причины не называются", – сообщил нам информированный источник в руководстве Нацполиции.

Ситуацию для "Сегодня" кратко прокомментировал отец фигуранта скандала, первый заместитель министра образования Владимир Ковтунец.

"Я сейчас нахожусь за границей, неудобно говорить. Скажу, что есть попытка обвинить в том, чего не было. Больше не хотел бы комментировать. Считаю это попыткой сделать подножку мне", – ответил нам Ковтунец-старший.

Напомним, ранее произошел еще один резонансный случай с участием сыны другого чиновника – народного депутата Игоря Попова. Вооруженный подросток вместе с подельником пытался ограбить продуктовый магазин на Оболони в Киеве. Полиция открыла уголовное производство по статье "Разбой".

В соцсети Попов признался, что его сын совершил правонарушение и заявил, что не намерен никуда обращаться, а виновные должны понести наказание.

Ранее мы также писали, что после объявления подозрения оба подростка начали давать показания о нападении на магазин.