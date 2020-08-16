Первый звонок прозвучит не для всех: как в школах готовятся встречать первоклассников

Привычного Первого звонка в этом году не будет. В Министерстве образования уже попросили школы отказаться от массовых мероприятий. Пока что это только только рекомендация. Никаких распоряжений ведомство не выдавало.

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"Мы рекомендуем воздержаться от массовых мероприятий. Но формат встреч и проведения 1 сентября вы можете определить в каждом заведении индивидуально. Это может быть празднование в пределах класса, поскольку это все таки меньше людей и это наша школьная семья. Давайте не подвергать друг друга опасности и придумаем креативный формат", – посоветовала замминистра образования Любомира Мандзий школам во время онлайн-толоки от EdCamp.

Вместо линейки – квесты и фоточелленджи

Сын Инны Антоненко из Николаева в этом году идет в первый класс. Скорее всего, у него не будет традиционного Первого звонка.

"Конечно, хотелось бы, чтобы у ребенка был праздник. Но, видимо, 1 сентября проведут без праздничной линейки. Наш классный учитель сказал, что пока не знает, в каком формате будут встречать первоклассников. Ждут каких-то распоряжений. Но сказали, что в любом случае для первоклассников что-то сделают", – рассказывает Инна Антоненко.

Не все школы еще определились, будут ли проводить первый звонок.

"Готовимся как всегда к празднику, а как будет – увидим. Потому что если будем ждать распоряжений, то тогда ничего не успеем. Я готовлю праздник, а каждый классный руководитель – свой первый урок", – отмечает Елена Горичева, педагог-организатор Белокузьменской школы в Донецкой области.

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/ Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Учительница из Пирятина Валентина Галян говорит, что в ее школе готовят праздник пока только для первых классов и для выпускных. Но все же в школе ждут официальных указаний.

В Чудновском лицеи (Житомирская обл.) рассказали, что хотят сделать линейку для первых и одиннадцатых классов. Но из-за того, что таких учеников более 120, в лицее думают, как организовать линейку так, чтобы соблюдалась дистанция в 1,5 метра. Окончательно решение ждут от местного управления образования.

А вот Тетеревской школе (Житомирская обл.) не разрешили проводить линейку или другие мероприятия. Учительница Алена Мигдаль говорит, что вместо этого планируют организовать фотозону и готовят для школьников фоточеллендж. Школьники проведут первое сентября в своих классах, а для первоклассников будет игровая программа.

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В Киевской школе №5 День знаний будут проводить на улице. Это будут разные мероприятия для первых классов и для средних классов с научно-исследовательским квестом.

"Первое сентября у нас будет – мы будем встречать первоклассников. Праздник готовим на улице. Мы готовим большой школьный квест, который проводится для средней школы каждый год. Это не спортивные соревнования, а презентация учителями будущих исследовательских проектов, над которыми будет работать класс. Все будет организовываться так, чтобы не нарушать карантин", – рассказывает Светлана Олексюк, директор Киевской школы №5.

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Первый звонок прозвучит не везде

Школы сами решают, как проводить 1 сентября, говорит замминистра образования Любомира Мандзий. Кабмин разрешает массовые мероприятия, но с ограничениями.

Эти ограничения зависят от того, в какой карантинной зоне находится регион. Но вне зависимости от зоны родителям запретят заходить в школу. Это правило прописано во Временных рекомендациях организации противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях на период карантина.

Так, учебные заведения в "зеленых" и "желтых" областях могут проводить линейки, если смогут соблюсти расстояние между участниками в полтора метра. Если мероприятие в помещении, то на человека должно приходиться 5 кв. м площади. В этих зонах находится большинство областей Украины.

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В "оранжевых" регионах школы могут провести линейку с участием не более 100 человек, а на каждого будет 20 кв. м. По нынешнему зонированию "оранжевые" в Украине некоторые районы Волынской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

В "красных" регионах школы закрываются и переходят на дистанционное обучение. На данный момент в Украине есть одна "красная" зона – Кицманский район Черновицкой области.

Ранее Министерство образования и науки дало свои рекомендации, как подготовить учебные заведения для безопасной работы в условиях пандемии. В ведомстве рассказали об условиях дистанцирования для учеников, а также у школьников могут появиться отдельные учебные кабинеты.

Будет ли в школах дистанционное обучение с 1 сентября, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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