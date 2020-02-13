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Пес пограничников научился отвечать на "Слава Украине": появилось видео

13 февраля, 13:00

Лед служит на админгранице с оккупированным Крымом

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Пес Лед, который служит с украинскими пограничниками на админгранице с оккупированным Крымом, научился отвечать на "Слава Украине". Забавное видео опубликовал Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы в Facebook.

На ролике видно, как пограничник обращается к собаке и отдает честь. В ответ его четвероногий коллега становится на задние лапы и громко лает в ответ.

В пограничном отряде отметили, что Лед – настоящий патриот. На границе с Крымом собака помогает искать наркотики.

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Напомним, в 2018 году из-за слов "Слава Украины" разгорелся скандал – после победы его сборной над Россией футболист сборной Хорватии Домагой Вида (бывший игрок киевского "Динамо") и член хорватской делегации (также бывший динамовец) Огнен Вукоевич передали привет Украине. Вида на видео крикнул "Слава Украине". В итоге это безумно разозлило россиян.

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Отметим, что это – не единственное подобное публичное высказывание. Иностранные политики также не брезгуют так им образом приветствовать Украину на международных площадках и это всегда воспринималось абсолютно нормально.

Как рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, от украинского приветствия во всем мире шарахается только Россия.

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