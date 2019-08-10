В Нацгвардии отчитались о результатах первой недели патрулирования

В МВД сообщили, сколько задержанных по подозрению в совершении уголовных преступлений

Фото: МВД Украины

Самостоятельные пешие патрули Национальной гвардии, которые появились на улицах украинских городов 1 августа, за первую неделю работы обнаружили и задержали 32 человека по подозрению в совершении уголовных преступлений. Об этом в субботу, 10 августа, информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Еще 19 человек были задержаны совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины во время участия в профилактических мероприятиях, в районе проведения операции Объединенных сил и местах летнего оздоровительного сезона", – сказано в сообщении.

По данным МВД, большая часть таких правонарушений квалифицирована по ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины.

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Фото: МВД Украины

Среди задержанных – трое граждан, которых подозревают в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

"По подозрению в совершении административных правонарушений в течение недели гвардейцы задержали 474 человека, 289 человек – самостоятельно, 185 – совместно с сотрудниками Нацполиции Украины", – добавили в МВД.

Новости "Сегодня" писали, что в июне президентВладимир Зеленский назначил командующим Национальной гвардии Николая Балана, который временно исполнял эти обязанности после увольнения экс-командующего Юрия Аллерова.

Мы также сообщали, что ранее нацгвардейцы несли службу совместно с работниками Национальной полиции. С августа они патрулируют улицы пять дней в неделю по шесть часов.

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