Песни ради детских сердец: журналисты и ведущие вышли на сцену чтобы собрать средства для Центра детской кардиологии и кардиохирургии

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Спели ради спасения детских сердец. Уже в четвертый раз журналисты и ведущие на один вечер сменили профессию. Вышли на сцену, чтобы собрать средства на приобретение дорогостоящего оборудования для Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Коле из Львова всего четыре года, а он уже перенес пять операций на сердце. К полноценной жизни мальчика вернули столичные кардиохирурги.

"Большинство врачей, практически 99% процентов, сказали: "Не рассчитывайте на него". Что это сложный порок сердца и очень сложно его откорректировать. Теперь у него абсолютно здоровое сердце, если не считать того, что там есть имплант", – вспоминает Юлия Фльорко, мама Николая.

Хирурги Центра детской кардиологии ежегодно спасают жизни полутора тысяч пациентов. Малышей привозят не только из Украины, но и из Европы. Ведь именно украинские медики первыми начали диагностировать пороки сердца еще на 20 неделе беременности матери и делать операции в первые минуты после рождения.

Сергей Чернишук, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Центра детской кардиологии и кардиохирургии:

"Это наша разработка, которую признали в США. Во время таких операций мы применяем пуповинную, так называемую аутокровь, что позволяет нам избегать использования донорской крови".

Современное оборудование позволяет делать часть операций без больших разрезов. И аппаратура и инструменты постоянно нуждаются в ремонте. Для дальнейшего лечения малышей Центр детской кардиологии и кардиохирургии срочно нуждается в полном обновлении операционной оборудования. Его стоимость – более миллиона гривен. Деньги помогают собирать певучие журналисты и ведущие различных масс-медиа.

Ради здоровых сердец уже четвертый год подряд на сцену выходит корреспондент "Сегодня" Виталий Литвин.

"Ты так не переживаешь, когда бываешь в прямом эфире, или берешь интервью у какой ВИП лица. Это прекрасная идея, что журналисты и ведущие, шоумены поют чтобы собрать деньги на пользу маленьких детишек, которые имеют пороки сердца", – говорит Виталий.

На этот раз участники концерта выполняют песни на стихи поэта Юрий Рыбчинского.

"Не всё может сделать государство. Во время войны, материальных каких-то вещей и внимание уделяется все же армии. Именно в это время надо заботиться друг о друге. И особенно о будущем, а будущее – это дети", – говорит Юрий Рыбчинский, народный артист Украины.

В прошлом году концерт помог собрать полмиллиона гривен для приобретения стернотому. Это инструмент, благодаря которому хирурги оперируют маленькие сердца.

Напомним, также ради сбора средств для Центра ежегодно проходит массовый "Пробег под каштанами" в Киеве. В 2019 году в нем приняли участие тысячи киевлян и гостей города. Всего в рамках мероприятия состоялось семь разных забегов.

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