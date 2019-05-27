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Петиция о признании Голодомора геноцидом набрала необходимое количество голосов

27 мая, 11:13

На поддержку петиции отреагировали Павел Климкин и Петр Порошенко

Фото: Григорий Салай

Онлайн-петиция к немецкому Бундестагу о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа набрала необходимые 50 тысяч голосов.

Как сообщается на сайте Бундестага, на данный момент ее подписали уже 54 817 человек, ее должен рассмотреть немецкий законодательный орган. Петиция должна пройти через процедуру парламентской проверки.

В рамках такой проверки двое членов парламента (один из них представитель оппозиции) проанализируют текст инициативы и подготовят отчет для парламентского комитета со своими рекомендациями.

В комитет на рассмотрение вопроса приглашают и авторов петиции. После этого инициативу рассматривает Бундестаг.

На поддержку петиции отреагировали министр иностранных дел Павел Климкин и экс-президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, в конце апреля на сайте парламента Германии появилась петиция о признании Голодомора в Украине геноцидом. В ее тексте говорится, что немецкий Бундестаг, как и 23 другие страны мира, должен признать, что Голодомор в Украине в 1932-1933 годах – это геноцид украинского народа, вызванный советским режимом под руководством Сталина.

В настоящий момент Голодомор признали геноцидом почти 30 стран мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что в результате Голодомора 1932-1933 годов погибли 3 млн 943 тыс. украинцев. Об этом сообщала главный научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Наталья Левчук.

Также стоит отметить, что в День память жертв Голодомора в России заявили о "попытках представить эти трагические события исключительно как "геноцид украинского народа".

В свою очередь, представитель США при ОБСЕ Гарри Камиан заявил, что современная Россия пытается уничтожить Украину,как это в свое время делал Сталин.

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Тег Германия, голодомор, геноцид, петиция, бундестаг

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