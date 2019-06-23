Петиция за химическую кастрацию педофилов набрала необходимое количество голосов

Петицию поддержали 27 тысяч человек из 25 тысяч необходимых

Фото: Pixabay

Петиция № 6607 за ужесточение наказания за сексуальное насилие над детьми набрала нужное количество голосов для ее рассмотрения. Об этом стало известно с сайта ВР Украины.

Петицию уже поддержали 27 тысяч человек из 25 необходимых. В тексте петиции указано, что в Украине должен появиться единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей. Также автор требует ужесточить ответственность за содеянное преступление и узаконить химическую кастрацию педофилов.

В тексте отмечается, что химическая кастрация – это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени. Такой метод применяют в США, Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Южной Корее, Аргентине, России, Казахстане.

Также указывают, что химическую кастрацию должны применять в отношении тех, кто совершил особо тяжкое преступление против ребенка и имеет поставленный диагноз.

Напомним, работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего жителя Запорожья, который насиловал двухлетнего ребенка.Он был участником многих закрытых групп, где участники распространяли контент с исключительно детской порнографией.

Кроме этого, в Киеве задержан злоумышленник, совершивший развратные действия в отношении малолетних детей. Увидев двух детей, играющих рядом с кафе, с целью удовлетворения своей половой страсти мужчина подошел к ним и совершил развратные действия сексуального характера.

Видео: Сегодня

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Петиция за химическую кастрацию педофилов набрала необходимое количество голосов". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"