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Петр Порошенко поздравил генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука с днем рождения

28 апреля, 15:12

Президент пожелал генерал-майору крепкого здоровья и сил

Фото: Facebook

Глава государства Петр Порошенко поздравил генерал-майора ВСУ Андрея Ковальчука с днем рождения на своей странице в Facebook.

В своем посте президент рассказал о военной карьере майора и пожелал ему крепкого здоровья и сил.

"Легенда современной украинской армии и гордость Украины.

Генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук имеет столько боевого опыта, что его хватит на несколько успешных военных карьер.

80 бригада ДШВ под его командованием участвовала во многих военных операциях на Востоке. Лиман, Николаевка, Славянск, Счастье, Луганский аэропорт – места, где закалялась боевая победа украинского Героя. Так, благодаря умелым командирским решением Андрея и подготовки двух рейдовых отрядов удалось разблокировать аэропорт и открыть к нему дорогу.

Военная карьера генерал-майора Ковальчука – пример для украинских воинов и повод для гордости ВСУ.

Поздравляю с днем ​​рождения, Генерал-майор! Желаю казацкого здоровья и сил!", – говорится в сообщении.

Также сегодня президент поздравил украинцев с Пасхой и пожелал им радости, счастья и благополучия. Поздравление завершающий каденцию глава государства опубликовал на своей странице в Facebook.

Утром завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко с женой Мариной и сыном Михаилом принял участие в Пасхальном богослужениив Свято-Михайловском Соборе в Киеве.

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Тег Порошенко, поздравил, президент Украины

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Источник:

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