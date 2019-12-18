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Петр Порошенко поздравил генерала Марченко с освобождением

18 декабря, 12:28

По словам Порошенко, сейчас делается все, чтобы переписать историю последних 5 лет и подорвать доверие к армии

Петр Порошенко, пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность", поздравил генерала Дмитрия Марченко с освобождением: его после внесения залога в 20 млн грн выпустили из СИЗО.

"Я счастлив лично поздравить киборга Марченко с освобождением, и поблагодарить за огромную работу по защите родной земли, которую он делал в течение пяти лет", – сказал Петр Порошенко. И показал куклу, которую подарил ему Марченко во время их первой встречи:

Он поблагодарил Дмитрия за настоящую командирскую позицию: "Командир, как и капитан, идет последним. Позиция: "Я не позволю себе уйти, пока моя команда будет находиться там", действительно заслуживает уважения", – подчеркнул Порошенко.

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По его словам, сейчас предпринимаются попытки переписать историю последних 5 лет, подорвать доверие к армии, к украинским офицерам и генералам, которые бросили все и в 2014 году ушли на фронт.

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"Сегодня в лице генерала Марченко я хочу поблагодарить всех наших героев, которые сделали большой вклад, чтобы страна была сохранена. Я буду делать все, чтобы этого не допустить (переписывания истории. – Ред.). Я буду делать все, чтобы честное имя каждого украинского офицера, каждого воина было защищено", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, в июне директор ГБР Роман Труба заявил, что чиновники Минобороны на военной форме и бронежилетах украли 100 миллионов гривен при закупках военного имущества для военнослужащих. Подозрения по данному уголовному производству получил в том числе и начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ генерал-майор Дмитрий Александрович Марченко.

Он был арестован с возможностью залога в 76 миллионов гривен, но позже ему назначили содержание под стражей с залогом в 20 млн грн. За три дня более трех тысяч активистов собрали на залог более 1 млн грн, остальную необходимую сумму внесла семья Порошенко.

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Петр Порошенко Дмитрий Марченко

Источник: Сегодня

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