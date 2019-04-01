Петренко: Для участия во втором туре необходимо повторно зарегистрироваться при смене места голосования

Перед вторым туром нужно будет обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования

Павел Петренко. Фото: Данил Павлов

Петренко: Для участия во втором туре необходимо повторно зарегистрироваться при смене места голосования //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bf8/777/5c6bf877748ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bf8/777/5c6bf877748ea.jpg 2019-04-01T03:33:21+03:00 Украина Перед вторым туром нужно будет обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования

Для участия во втором туре президентских выборов 21 апреля необходимо за 5 дней повторно зарегистрироваться в избирательных комиссиях с соответствующим заявлением о смене места голосования, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней вам нужно будет еще раз обратиться в соответствующие центры регистрации и подтвердить свое новое место голосования", – заявил Петренко. Он отметил, что достаточно много украинцев живут не по месту регистрации."Задача государства — дать возможность таким гражданам проголосовать с максимальным комфортом", – резюмировал он.

ЦИК обработала 15,85% протоколов. Недействительными признаны 1,16% бюллетеней. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 29.99% (653 803 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 16,75% (365 207 голосов). Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,44% (293 057 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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