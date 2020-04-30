Пик эпидемии и выход из карантина: ситуация в Украине и мировой опыт

В разных частях света государства уже либо отменяют ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, либо постепенно смягчают их.Такие планы выхода из карантина есть и у наших властей. В Украине смягчение карантина может начаться с 11 мая, если ежедневные отклонения по вновь выявленным случаям не будут превышать 5%, либо же (это оптимальный вариант) число новых зараженных пойдет на спад.
Тем не менее, многие граждане Украины задаются вопросом: почему они (то есть другие государства) уже могут позволить себе смягчение карантина, а мы – еще нет? И этот вопрос отнюдь не праздный. Многие украинцы из-за карантина лишились доходов, многие потеряли или вот-вот потеряют работу. Так почему же, если и граждане, и государство заинтересованы в возобновлении нормальных экономических процессов в стране, со смягчением карантина тянут? Попробуем пояснить предметно и наглядно – на примере других стран.
Для того, чтобы понять, через что прошли государства, которые сегодня могут заявить о победе над коронавирусом, используем графики сайта Worldometers.info, обновляемые в режиме онлайн. При этом отметим несколько моментов. Во-первых, в графиках содержатся только официальные данные, которые озвучиваются в разных странах мира. Во-вторых, и это заметно, хотя ход течения эпидемии схож во многих странах, ее тяжесть отличается. Например, на пике заболеваний в Австрии (26 марта) был выявлен 1321 новый случай. На графике это выглядит внушительно, но, к примеру, в тех же США столько же новых больных выявляли на самых-самых ранних этапах развития эпидемии.
Наконец, самое важное: национальные правительства, принимая решения продолжать карантин, или нет, ориентируются, естественно, на показатели в своих странах. Потому та же Италия, имея сегодня более 2000 новых случаев заболеваний ежедневно (то есть больше, чем на пике у Австрии), готовится смягчать карантин. Украина, имея сравнительно незначительный уровень заболеваний и ежедневный прирост, задумывается о том же. То есть ориентир для правительств – не сравнение показателей заболеваний с показателями других стран, а динамика эпидемии в своей стране.
Так выглядит пик
В принципе, по уровню и динамике развития эпидемии страны можно разделить примерно на четыре группы. Первая – где рост, пик и спад эпидемии просматривается очень четко. К таким странам можно отнести, в первую очередь, Китай, где пик был пройден еще в начале февраля, и некоторые другие страны.
С момента пика до практического завершения эпидемии прошел месяц – уже с начала марта в стране фиксировалось в среднем не более полусотни случаев в день (на графике столь малое число просто не видно). В марте же власти стали постепенно смягчать ограничительные меры. А окончательно карантин в Ухане был отменен 7 апреля – через два месяца после пика эпидемии.
Схоже выглядят пики в Южной Корее и Гонконге. При этом обе страны, благодаря своевременно принятым мерам, избежали большого роста заболеваний. В семимиллионном Гонконге на пике эпидемии за день выявляли 82 новых заболевших (для сравнения: в Киеве 30 апреля выявлено 60 новых случаев). Несмотря на то, что пик в Гонконге далеко позади, карантин не снят, в лучшем случае власти пойдут на ослабление мер с 7 мая.
Ослабляет карантин с 5 мая и Южная Корея. Власти намерены разрешить работу баров, спортзалов, проводить церковные службы и спортивные мероприятия на открытом воздухе. Но маски не отменяются, как и социальная дистанция. Отметим, что от пика эпидемии (которая в этой стране прошла "мягко") до этих послаблений прошло два месяца.
На днях о победе над эпидемией коронавируса заявили власти Новой Зеландии. Случилось это, когда ежедневно в стране стали выявлять не более 10 случаев. При этом даже на пике – в конце марта – ежедневно фиксировалось менее 150 новых заболевших.
Наконец, в Европе тоже есть примеры отчетливого прохождения пика болезни. Австрия одной из первых начала отменять ограничения. Так, еще со средины апреля здесь начали работать небольшие магазины. С 1 мая откроются большие торговые центры, отели и отменятся ограничения в передвижении граждан. Рестораны и кафе начнут работу, как ожидается, со средины мая. При этом с момента пика эпидемии в стране прошел месяц.
В Чехии карантин был ослаблен 9 апреля. С 24 апреля гражданам разрешили свободно передвигаться. С 27 апреля открылись небольшие магазины. Но меры также будут смягчаться постепенно. Торговые центры государство планирует открыть только 11 мая, а заведения общественного питания – в конце месяца. При этом эпидемия в Чехии также прошла мягко: на пике в конце марта фиксировалось около 350 новых случаев ежедневно.
Также четко прослеживается прохождение пика эпидемии в Германии. Еще с 20 апреля власти страны ослабили карантин, позволив, например, работать небольшим магазинам. Дальнейшие послабления ожидаются 6 мая. Причем канцлер Ангела Меркель заявила, что они могут быть даже большими, чем планировалось. Все зависит от того, как скажутся на эпидситуации предыдущие послабления.
Болезненное выздоровление
Ко второй группе можно условно отнести страны, где эпидемия явно идет на спад, но остается все же на довольно высоком уровне, не исключающем рецидив. В первую очередь это Италия и Испания – страны, которые пострадали от эпидемии в Европе больше всех. Возможно, высоким пиковым уровнем и объясняется медленное отступление эпидемии в этих государствах.
Тем не менее, несмотря на то, что говорить о победе над коронавирусом правительствам этих стран рано, там также думают об ослаблении жестких карантинных мер. Испания разрешит людям выходить на улицы со 2 мая.
В Италии с 4 мая возобновят работу производства, строительные компании, некоторые оптовые предприятия, бары и рестораны на вынос. В середине мая, как предполагается, откроются музеи. А подстричься или сходить в салон красоты можно будет не раньше июня. При этом пик эпидемии, как можно судить из графиков, в Испании был в конце марта – начале апреля, в Италии – в двадцатых числах марта.
Ни туда, ни сюда
Третья группа стран демонстрирует сегодня выход на некое "плато" эпидемии. Британии, США и Польше удалось усмирить распространение коронавируса. Но при этом число заболевших ежедневно находится примерно на одном и том же уровне – не растет, но и существенно не падает.
В Соединенных Штатах, удерживающих лидерство по числу заболевших, подобная картина наблюдается уже почти месяц – с начала апреля. Лишь в последние дни графики демонстрируют некий спад новых заболеваний. Но что это – тенденция или просто очередной "овраг" на плато пика – сегодня, пожалуй, никто не скажет. Однако в США также думают о смягчении карантина. Поскольку там введение карантинных мер – прерогатива властей штатов, то и выходить из карантина там будут по решениям местных властей. Так, к примеру, о смягчении мер уже заявили власти Миннесоты, Айдахо и т.д.
А вот в Британии излечившийся от коронавируса премьер Борис Джонсон, вопреки ожидаемому от него заявлению о смягчении карантина, сказал нации кардинально противоположное: рано. Нельзя исключать, что на мнение Джонсона повлияло близкое знакомство с коварной болезнью, после которого премьер в полной мере осознал все угрозы, которые несет эпидемия человечеству. Но и в целом несложно заметить: уверенно говорить о том, что Британия прошла пик, как минимум, неосторожно.
Эпидемия на марше
Наконец, четвертая группа пребывает на стадии весьма неопределенной. По графикам этой группы можно точно сказать лишь одно: пик заболеваний не находится далеко позади. Яркий пример – Россия, власти которой явно запоздали с применением эффективных ограничительных мер, чем вывели страну на второе место в мире по числу новых случаев. Так, к примеру, 30 апреля в этой стране зафиксировано более 5 тысяч новых заболевших. По общему числу заболевших РФ уже перегнала Китай.
Схожий график и в соседней Беларуси. Александр Лукашенко вообще отказался от введения ограничительных мер. И пока что кривая выявления новых заболевших в стране уверенно ползет вверх:
Украина: неопределенность с надеждой на лучшее
К сожалению, к четвертой группе можно отнести сегодня и Украину. По графику сложно сказать, что мы прошли пик коронавируса и забыли о нем. И даже уверенно говорить о "плато", возможно, рано. Не исключено, именно в эти дни страна как раз проходит пик или прошла. А может, он еще впереди. Например, некоторые эксперты, основываясь на предыдущих показателях роста числа заболеваний, прогнозируют дальнейший прогресс эпидемии. Вот, к примеру, какие расчеты несколько дней назад публиковал на своей странице в Facebook социолог, руководитель КМИС Владимир Паниотто:
Желтым на графике отмечена официальная статистика (общее число заболевших в стране). Рядом в колонке – прогноз социолога, сделанный ранее.
Однако, если вернуться к официальным данным, то все, что говорит сегодня тенденция – незначительный, постепенный, но все же рост ежедневных заболеваний. Хотя уже это само по себе является хорошей новостью: ведь именно для того, чтобы не было взрывного роста – как в Италии и Испании, – украинская власть пошла на, возможно, непопулярные, но очень нужные ограничительные меры. И пока что цель достигнута.
При этом, повторимся, нельзя исключать, что именно сегодня мы пребываем на пике эпидемии, и уже завтрашние данные медленно, но уверенно потянут кривую новых случаев вниз. А значит, постепенное ослабление карантина станет не только мечтами и планами, но и скорой реальностью.
Как мир преодолевает пандемию, смотрите в сюжете:
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