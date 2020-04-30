Пик эпидемии и выход из карантина: ситуация в Украине и мировой опыт

Как «пощупать» пик эпидемии, когда ослабляют карантин другие страны, и где в списке «выздоравливающих» находится Украина

В разных частях света государства уже либо отменяют ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, либо постепенно смягчают их.Такие планы выхода из карантина есть и у наших властей. В Украине смягчение карантина может начаться с 11 мая, если ежедневные отклонения по вновь выявленным случаям не будут превышать 5%, либо же (это оптимальный вариант) число новых зараженных пойдет на спад.

Тем не менее, многие граждане Украины задаются вопросом: почему они (то есть другие государства) уже могут позволить себе смягчение карантина, а мы – еще нет? И этот вопрос отнюдь не праздный. Многие украинцы из-за карантина лишились доходов, многие потеряли или вот-вот потеряют работу. Так почему же, если и граждане, и государство заинтересованы в возобновлении нормальных экономических процессов в стране, со смягчением карантина тянут? Попробуем пояснить предметно и наглядно – на примере других стран.

Для того, чтобы понять, через что прошли государства, которые сегодня могут заявить о победе над коронавирусом, используем графики сайта Worldometers.info, обновляемые в режиме онлайн. При этом отметим несколько моментов. Во-первых, в графиках содержатся только официальные данные, которые озвучиваются в разных странах мира. Во-вторых, и это заметно, хотя ход течения эпидемии схож во многих странах, ее тяжесть отличается. Например, на пике заболеваний в Австрии (26 марта) был выявлен 1321 новый случай. На графике это выглядит внушительно, но, к примеру, в тех же США столько же новых больных выявляли на самых-самых ранних этапах развития эпидемии.

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Наконец, самое важное: национальные правительства, принимая решения продолжать карантин, или нет, ориентируются, естественно, на показатели в своих странах. Потому та же Италия, имея сегодня более 2000 новых случаев заболеваний ежедневно (то есть больше, чем на пике у Австрии), готовится смягчать карантин. Украина, имея сравнительно незначительный уровень заболеваний и ежедневный прирост, задумывается о том же. То есть ориентир для правительств – не сравнение показателей заболеваний с показателями других стран, а динамика эпидемии в своей стране.

Так выглядит пик

В принципе, по уровню и динамике развития эпидемии страны можно разделить примерно на четыре группы. Первая – где рост, пик и спад эпидемии просматривается очень четко. К таким странам можно отнести, в первую очередь, Китай, где пик был пройден еще в начале февраля, и некоторые другие страны.

С момента пика до практического завершения эпидемии прошел месяц – уже с начала марта в стране фиксировалось в среднем не более полусотни случаев в день (на графике столь малое число просто не видно). В марте же власти стали постепенно смягчать ограничительные меры. А окончательно карантин в Ухане был отменен 7 апреля – через два месяца после пика эпидемии.

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Схоже выглядят пики в Южной Корее и Гонконге. При этом обе страны, благодаря своевременно принятым мерам, избежали большого роста заболеваний. В семимиллионном Гонконге на пике эпидемии за день выявляли 82 новых заболевших (для сравнения: в Киеве 30 апреля выявлено 60 новых случаев). Несмотря на то, что пик в Гонконге далеко позади, карантин не снят, в лучшем случае власти пойдут на ослабление мер с 7 мая.

Ослабляет карантин с 5 мая и Южная Корея. Власти намерены разрешить работу баров, спортзалов, проводить церковные службы и спортивные мероприятия на открытом воздухе. Но маски не отменяются, как и социальная дистанция. Отметим, что от пика эпидемии (которая в этой стране прошла "мягко") до этих послаблений прошло два месяца.

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На днях о победе над эпидемией коронавируса заявили власти Новой Зеландии. Случилось это, когда ежедневно в стране стали выявлять не более 10 случаев. При этом даже на пике – в конце марта – ежедневно фиксировалось менее 150 новых заболевших.

Наконец, в Европе тоже есть примеры отчетливого прохождения пика болезни. Австрия одной из первых начала отменять ограничения. Так, еще со средины апреля здесь начали работать небольшие магазины. С 1 мая откроются большие торговые центры, отели и отменятся ограничения в передвижении граждан. Рестораны и кафе начнут работу, как ожидается, со средины мая. При этом с момента пика эпидемии в стране прошел месяц.

В Чехии карантин был ослаблен 9 апреля. С 24 апреля гражданам разрешили свободно передвигаться. С 27 апреля открылись небольшие магазины. Но меры также будут смягчаться постепенно. Торговые центры государство планирует открыть только 11 мая, а заведения общественного питания – в конце месяца. При этом эпидемия в Чехии также прошла мягко: на пике в конце марта фиксировалось около 350 новых случаев ежедневно.

Также четко прослеживается прохождение пика эпидемии в Германии. Еще с 20 апреля власти страны ослабили карантин, позволив, например, работать небольшим магазинам. Дальнейшие послабления ожидаются 6 мая. Причем канцлер Ангела Меркель заявила, что они могут быть даже большими, чем планировалось. Все зависит от того, как скажутся на эпидситуации предыдущие послабления.

В тренде В мае будет два периода ливней: когда Украину начнет заливать

Болезненное выздоровление

Ко второй группе можно условно отнести страны, где эпидемия явно идет на спад, но остается все же на довольно высоком уровне, не исключающем рецидив. В первую очередь это Италия и Испания – страны, которые пострадали от эпидемии в Европе больше всех. Возможно, высоким пиковым уровнем и объясняется медленное отступление эпидемии в этих государствах.

Тем не менее, несмотря на то, что говорить о победе над коронавирусом правительствам этих стран рано, там также думают об ослаблении жестких карантинных мер. Испания разрешит людям выходить на улицы со 2 мая.

В Италии с 4 мая возобновят работу производства, строительные компании, некоторые оптовые предприятия, бары и рестораны на вынос. В середине мая, как предполагается, откроются музеи. А подстричься или сходить в салон красоты можно будет не раньше июня. При этом пик эпидемии, как можно судить из графиков, в Испании был в конце марта – начале апреля, в Италии – в двадцатых числах марта.

Ни туда, ни сюда

Третья группа стран демонстрирует сегодня выход на некое "плато" эпидемии. Британии, США и Польше удалось усмирить распространение коронавируса. Но при этом число заболевших ежедневно находится примерно на одном и том же уровне – не растет, но и существенно не падает.

В Соединенных Штатах, удерживающих лидерство по числу заболевших, подобная картина наблюдается уже почти месяц – с начала апреля. Лишь в последние дни графики демонстрируют некий спад новых заболеваний. Но что это – тенденция или просто очередной "овраг" на плато пика – сегодня, пожалуй, никто не скажет. Однако в США также думают о смягчении карантина. Поскольку там введение карантинных мер – прерогатива властей штатов, то и выходить из карантина там будут по решениям местных властей. Так, к примеру, о смягчении мер уже заявили власти Миннесоты, Айдахо и т.д.

А вот в Британии излечившийся от коронавируса премьер Борис Джонсон, вопреки ожидаемому от него заявлению о смягчении карантина, сказал нации кардинально противоположное: рано. Нельзя исключать, что на мнение Джонсона повлияло близкое знакомство с коварной болезнью, после которого премьер в полной мере осознал все угрозы, которые несет эпидемия человечеству. Но и в целом несложно заметить: уверенно говорить о том, что Британия прошла пик, как минимум, неосторожно.

Эпидемия на марше

Наконец, четвертая группа пребывает на стадии весьма неопределенной. По графикам этой группы можно точно сказать лишь одно: пик заболеваний не находится далеко позади. Яркий пример – Россия, власти которой явно запоздали с применением эффективных ограничительных мер, чем вывели страну на второе место в мире по числу новых случаев. Так, к примеру, 30 апреля в этой стране зафиксировано более 5 тысяч новых заболевших. По общему числу заболевших РФ уже перегнала Китай.

Схожий график и в соседней Беларуси. Александр Лукашенко вообще отказался от введения ограничительных мер. И пока что кривая выявления новых заболевших в стране уверенно ползет вверх:

Украина: неопределенность с надеждой на лучшее

К сожалению, к четвертой группе можно отнести сегодня и Украину. По графику сложно сказать, что мы прошли пик коронавируса и забыли о нем. И даже уверенно говорить о "плато", возможно, рано. Не исключено, именно в эти дни страна как раз проходит пик или прошла. А может, он еще впереди. Например, некоторые эксперты, основываясь на предыдущих показателях роста числа заболеваний, прогнозируют дальнейший прогресс эпидемии. Вот, к примеру, какие расчеты несколько дней назад публиковал на своей странице в Facebook социолог, руководитель КМИС Владимир Паниотто:

Фото: facebook.com/volodymyr.paniotto

Желтым на графике отмечена официальная статистика (общее число заболевших в стране). Рядом в колонке – прогноз социолога, сделанный ранее.

Однако, если вернуться к официальным данным, то все, что говорит сегодня тенденция – незначительный, постепенный, но все же рост ежедневных заболеваний. Хотя уже это само по себе является хорошей новостью: ведь именно для того, чтобы не было взрывного роста – как в Италии и Испании, – украинская власть пошла на, возможно, непопулярные, но очень нужные ограничительные меры. И пока что цель достигнута.

При этом, повторимся, нельзя исключать, что именно сегодня мы пребываем на пике эпидемии, и уже завтрашние данные медленно, но уверенно потянут кривую новых случаев вниз. А значит, постепенное ослабление карантина станет не только мечтами и планами, но и скорой реальностью.

Как мир преодолевает пандемию, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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