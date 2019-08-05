Те, кто угрожает безопасности полетов и здоровью летчиков, безнаказанны, пока не случилось ЧП

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Пилотов пассажирских лайнеров ослепляют лазерными лучами: зачем это делают и как наказывают Александр Ильченко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82.jpg 2019-08-05T17:12:00+03:00 Украина Те, кто угрожает безопасности полетов и здоровью летчиков, безнаказанны, пока не случилось ЧП

На прошлой неделе экипаж пассажирского самолета А320 итальянской авиакомпании "Эрнест Эрлайнс", выполнявший вечерний рейс из Неаполя, при заходе на посадку в аэропорту "Киев" был ослеплен лазерным лучом. Об этом нам сообщили в Национальном бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами.

Ранее воздействию лазера там же, в Жулянах, подверглись пилоты Эмбрайера-190 компании "Лот" из Варшавы. Об ослеплении при подлете к Бориспольскому аэропорту докладывал командир Боинга-737 "Райян Эйр", летевший из другого польского города — Быдгощ. Подобные факты, по информации Нацбюро, имели место в Одессе, Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Харькове, Херсоне, Днепре.

К счастью, опытные экипажи благополучно завершали полет. А пассажиры и не догадывались, какому риску подвергались за считанные минуты до приземления.

Что такое ослепление пилотов? Насколько опасен луч лазера? Есть ли от него защита? Ищут ли тех, кто атакует экипажи с земли? Какое наказание предусмотрено за подобные "шутки", часто ли виновные привлекаются к ответственности? О чем свидетельствует международный опыт гражданской авиации? Мы встретились с летчиками, авиадиспетчерами, чиновниками, медиками, юристами, экспертами, узнав немало интересного и порой взаимоисключающего.

Небо — не дорога

Представим себя за рулем автомобиля — вечером или ночью. Случалось ли быть ослепленным дальним светом фар встречной машины? И как? Когда и скорость, и транспортный поток большой, да дорога убитая, да усталость... До беды рукой подать. Так то дорога. А здесь — небо, самолет, экипаж и десятки пассажиров за спиной.

Посадка в авиации считается одним из наиболее сложных этапов полета, требующий максимальной концентрации внимания, сосредоточенности, согласованных, безупречных действий экипажа. И вот на этой стадии кто-то невидимый с земли направляет на летчиков яркий лазерный луч. Неожиданная вспышка способна не только отвлечь их, создав угрозу людям и воздушному судну, но вызвать кратковременную потерю зрения. Счет идет на секунды, и они могут стать роковыми.

Лет 15—20 назад проблема казалась надуманной, искусственной. Фактов ослепления было относительно не много. Расценивали их в основном как баловство, детские шалости. С годами ситуация кардинально изменилась. Речь идет уже не о единичных эпизодах, а о массовых правонарушениях.

Международная организация гражданской авиации ИКАО посвятила этой теме объемный многостраничный трактат — Doc 9815. Из экономии места приведем лишь одну выжимку:

"При определенных условиях, например, в критической фазе полета, самый обыкновенный лазерный луч может оказаться смертельно опасным для воздушного судна..."

По мнению ведущих зарубежных экспертов и специалистов, ослепление — прямой путь к авиакатастрофе с человеческими жертвами.

Ослепляющий луч становится сильнейшим раздражителем и фактором потенциальной опасности. Он тотчас переключает на себя внимание пилотов, отвлекая, пусть и не надолго, от приборов и объективной оценки ситуации. Больно бьет по глазам, и как результат — кратковременная слепота, ожог сетчатки, кровоизлияние в слизистую...Или разрыв глазного яблока, выпадение зрения (специальный термин — скотома), другие нарушения — тут уж как кому повезет...Но это выяснится потом, когда самолет сядет. А пока он только приближается к земле, надо контролировать обстановку, следить за показаниями приборов...

Эксцессы на грани фола

При заходе на посадку в аэропорту Лос-Анджелеса командир пассажирского Эмбрайера-120 был ослеплен. Боль и резь в правом глазу от луча лазера оказалась настолько сильной, что он был вынужден передать управление второму пилоту. Уже на земле, обследовав летчика, медики диагностировали множественные ожоги роговой оболочки. Зрение сохранили, однако лечение потребовалось длительное.

Аэробус А340, совершавший рейс в Нью-Йорк, находясь в небе над Ирландией, вернулся в лондонский аэропорт Хитроу по той же причине: командир воздушного судна подвергся лазерной атаке. После консультации офтальмологов его госпитализировали. Рейс был задержан на несколько часов, так как потребовалась замена.

С украинскими пилотами подобных эксцессов на грани фола не случалось. По крайней мере, до вынужденных посадок из-за ослепления не доходило. Хотя факты, как уже говорилось, Нацбюро по расследованию авиасобытий фиксирует регулярно. Согласно его информации, за пять лет, с 2013-го по 2018 годы, официально зарегистрировано 102 сообщения. По результатам анализа, больше всего случаев произошло в районе аэропортов "Киев" — 18, "Борисполь" — 16, Одесса — 15, Днепр — 5.

Ведущие специалисты бюро отмечают негативные последствия таких проявлений, их раздражающий и психологический эффект.

— Даже разовое облучение способно отвлечь, а иногда и испугать, привести к нарушению зрительного восприятия обстановки, возникновению остаточных изображений, так называемых слепых пятен, повлечь сквозную рану сетчатки, внутреннее кровотечение глаза, другие нарушения зрения, — рассказал "Сегодня" Николай Балынец, руководитель отдела — государственный эксперт по расследованию авиасобытий. — В соответствии с требованиями ИКАО, подвергшиеся ослеплению пилоты должны письменно сообщить об этом врачам, под наблюдением которых находятся, после чего пройти соответствующую медицинскую комиссию...

Но на практике, как нам удалось выяснить, картина иная. В ряде авиакомпаний о лазерных атаках предпочитают не упоминать. "Визз Эйр" прислала формальный ответ: "Подобных фактов не выявлено... (по данным Нацбюро они все же были. — Авт.). Будем держать вас в курсе...". Аэропорт "Киев" переадресовал к авиакомпаниям, которые там обслуживаются. Пресс-служба "Борисполя" дважды заверила, что "по данным службы контроля за безопасностью полетов и аэродромного обеспечения указанных фактов не фиксировалось", и за разъяснениями посоветовали обратиться туда, где мы уже были и получили сведения — в Нацбюро.

Даже в профильном отделе авиамедицины Госавиаслужбы одна из сотрудниц нашему звонку очень удивилась:

— Ослепление? А что это такое? Пока я здесь работаю, никто из летчиков с такими жалобами к нам не обращался.

И чуть позже добавила:

— Они никогда не признаются в этом... Почему? Наверное, летать хотят...

Тут-то и обозначилась интересная деталь, о которой на условиях анонимности рассказали другие компетентные специалисты: летчики, подвергшиеся лазерному ослеплению, и даже сообщившие о нем, не хотят никаких разборов полетов, в том числе обращения к врачам.

— А зачем? — вопросом на вопрос отреагировал один из авиадиспетчеров, в прошлом летчик. — По итогу все закончилось благополучно — сели нормально, живы-здоровы, самолет цел. На оформление документов уйдет куча времени. А затем к офтальмологу идти. Кроме зрения, придерутся еще к чему-то. Не ровен час, спишут. Проще сделать вид, что ничего не произошло...

Статус и права

Нацбюро проводит свои собственные расследования, независимо от служебных, административных, прокурорских, судебных. Его специалисты не устанавливают чью-либо вину либо ответственность. Задача ведомства состоит в предотвращении авиационных событий и инцидентов в будущем. Исходя из своего статуса, то, что делает бюро, имеет в основном характер констатаций и рекомендаций.

Например, "экипажам воздушных судов всех авиакомпаний — сообщать органам Управления воздушным движением о всех случаях ослепления лазерными лучами с указанием наиболее подробной информации местонахождения воздушного судна и источника лазерного луча в момент ослепления... Выполнять все возможные рекомендации относительно избежания лазерного ослепления... для уменьшения угрозы безопасности полета... В ходе разборов ознакомить летный состав авиакомпаний со всеми рекомендациями по избежанию влияния лазерного ослепления....".

Согласимся, это важно. Но как проконтролировать выполнение, как потребовать соблюдения хотя бы обязательной процедуры, не говоря уже о предупредительных мерах по предотвращению лазерных атак, если ни один правонарушитель, ослеплявший идущий на посадку или взлетающий самолет, задержан не был?

Об этом нас проинформировал Николай Жукович, начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киевской области:

— За 2018-й и с начала 2019 года официальных обращений по поводу облучения экипажей в районе Бориспольского аэропорта нам не поступало. К тому же выявить источник, если он слепил пилотов с крыши какого-то дома, довольно сложно. Летчикам визуально определить местонахождение такого источника, оперативно сообщив координаты диспетчерской службе, трудно. Но если правонарушителя и удастся вычислить, и задержать с поличным, то доказать вину, преступный умысел, прочее, без чего административное правонарушение не переквалифицируется в уголовное, еще сложнее... Вот если в результате ослепления наступили тяжкие последствия, например, у летчика резко ухудшилось зрение, а самолет совершил аварийную посадку, что могло привести (или привело) к инциденту — тогда виновного или виновных будут искать по полной программе. И привлекут за злостное хулиганство согласно УК Украины. Или по другой статье. А нет последствий, нет и квалификации...

А теперь официально

Мы попросили высказаться руководство Госавиаслужбы Украины. Исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Коршук ответил на редакционный запрос, который приводим в несколько сокращенном виде:

"Связанные с лазерным ослеплением проблемы имеют общемировой характер. ИКАО внесла в Конвенцию о международной гражданской авиации стандарты и рекомендации, требующие от государств принятия мер по предотвращению влияния лазерных лучей на безопасность полетов... Попадая в кабину пилотов, луч лазера на несколько секунд ослепляет экипаж. Временная потеря зрения, вызванная световой вспышкой, напоминает краткосрочное ослепление от вспышки фотоаппарата... ...За тот отрезок времени, когда экипаж ослеплен, воздушное судно пролетает сотни метров и значительно уменьшает высоту полета, что может привести к авиационному событию".

Что делается ведомством для ужесточения мер к лазерным террористам и хулиганам? Достаточны ли они?

"В соответствии со статьей 69 Воздушного кодекса Украины, — продолжает Коршук, — на приаэродромной территории вводится особый порядок осуществления деятельности, которая может повлиять на безопасность авиации и создать препятствия для работы наземных средств связи, навигации и наблюдения. К такой деятельности отнесено и использование лазерных устройств... За нарушения законодательством Украины предусмотрены административные наказания, а в случаях, когда это создало угрозу жизни людей, повлекло другие тяжкие последствия — уголовную ответственность... Госавиаслужбой разработан проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты, касающиеся ответственности за умышленное направление лазерного излучения на воздушное судно, выполняющее полет, руление, взлет, посадку. Цель документа — урегулирование административно-правовой и уголовно-правовой ситуации, вызванной ростом попыток ослепления членов экипажей воздушных судов лазерными излучателями и установлением ответственности за такого рода деяния. Законопроект одобрен на заседании профильного Правительственного комитета, Мининфраструктуры поручено доработать его с учетом замечаний МВД, Минюста, Минэкономразвития... Сейчас проект готовится для рассмотрения Кабмином..."

Разъяснил Сергей Коршук и ситуацию с контролем за состоянием здоровья летного состава, подвергшегося ослеплению.

"Он осуществляется в уполномоченных авиационных медицинских центрах (АМЦ) уполномоченными авиамедэкспертами (АМЭ) во время медосмотра при проведении медицинской сертификации авиаперсонала в соответствии с Авиационными правилами Украины (в межсертификационный период — по обращению)... Контроль за работой авиамедэкспертов и состоянием здоровья пилотов осуществляет отдел авиамедицины путем проверки регулярных отчетов АМЭ и в ходе плановых проверок АМЦ... Согласно рекомендациям ИКАО, подвергшиеся ослеплению лица должны немедленно обратиться за помощью к офтальмологу либо пройти обследование у назначенного медэксперта. Также рекомендовано своевременно сообщать обо всех таких случаях в медицинскую секцию компетентного органа власти (отдел авиамедицины Госавиаслужбы), при этом рапорт об инциденте, происшедшем вследствие вероятного лазерного ослепления, должен составляться лицами, которые ему подверглись... В рапорте указывается дата, место ослепления, расстояние, направление луча, и так далее...".

На этом можно было бы поставить и точку. Однако заключительный абзац официального ответа нас, честно говоря. несколько озадачил:

"По состоянию на 19 июля обращений пилотов к АМЭ и в отдел авиамедицины по поводу ослепления их лазером при исполнении профессиональных обязанностей или изменений в состоянии здоровья вследствие этого не было...".

Согласно данным Нацбюро, факты фиксируются практически ежемесячно. А... обращений пилотов не было. Жалоб на ухудшение здоровья не поступало, или поступали, а им не давали ход? Ослепление, тем более не разовое, системное, в разных аэропортах — повод для анализа, или пока что-то экстраординарное не случится, все останется, как есть? Может, ослепление – просто укус комара?

— Мы получаем достоверную информацию от инспекторов по безопасности полетов аэропортов, где такие факты происходят, — говорит директор Нацбюро Олег Бабенко. — В отделе авиамедицины тоже должны иметь эти сведения. Странно, что там не в курсе событий. То, что публикуется в наших ежемесячных бюллетенях, соответствует реальному положению вещей. Мы это не придумываем и отвечаем за каждую позицию...

Удар по глазам. Луч лазера — как минимум расстройство зрения

Спектр мнений от и до

Алина Архипова, пилот зарубежной авиакомпании, летающая в Украину:

— Мне лично не попадалось пока такого "счастья", как лазерный луч хулиганов с земли. Хотя у коллег подобные случаи были. Чаще всего — во время взлета и захода на посадку. На мой взгляд, это не просто хулиганство, а намеренное вредительство, вопрос только, с какой целью... Лазерный луч отвлекает пилотов на таких серьезных этапах полета. Зачем это делать? Чтобы произошел инцидент или еще что похуже. Мне совершенно непонятны мотивы таких людей. Не знаю, насколько это вредит или не вредит здоровью, но мне хватает других отвлекающих и раздражающих факторов на той же посадке, к примеру — солнце в глаза, ветер, другое, чтобы добавлять к ним еще и лазерный луч...

Александр Бурмистров, представитель авиакомпании "Мотор-Сич" в аэропорту "Киев":

— Для нас проблема ослепления не актуальна — расписание полетов составлено таким образом, что рейсы, в основном, выполняются в светлое время суток, а днем лазером, как правило, злоумышленники не пользуются — не тот эффект... В то же время приходилось слышать мнение, что с помощью лазерных атак жители близлежащих массивов пытаются заставить руководство некоторых аэропортов ограничить или вообще прекратить полеты в вечернее и ночное время. Мол, гул самолетов мешает отдыхать. Новые многоэтажные жилые дома все ближе подбираются к взлетно-посадочным полосам, что далеко не всем нравится. Верна ли версия, однозначно судить не берусь, но и отбрасывать ее, мне кажется, не стоит.

Летчик-инструктор В.:

— Один раз меня при посадке лазерный луч достал, но буквально на доли секунды, и это было некритично. На авиафорумах пишут, что летчик может ненадолго утратить способность видеть — сам такой кратковременной слепоты не испытал, а говорить о том, чего не знаешь, в нашем кругу не принято. Средств защиты от этой напасти, кстати, нет — разве что очки с затемненными стеклами. Но я их не ношу. И коллеги в кабине тоже не надевают. Волнует другое: как найти того, кто направляет луч на кабину? С летящего на большой скорости самолета определить точное место излучения очень непросто, да и никто этих "шутников", если уж откровенно, не гоняет, чем они и пользуются безнаказанно.

Александр Чуприна, в прошлом военный летчик:

— В тех районах, где производится заход на посадку, ослепление может быть опасно на какое-то непродолжительное время, но для таких случаев предусмотрен переход на пилотирование по приборам. Не могу сказать, что для меня, как для летчика с большим стажем, это была большая проблема. Однако суть в другом — в нашем законодательстве четко не прописано, что ослепление следует рассматривать как уголовно наказуемое деяние. Практически невозможно конкретно определить, откуда этот луч бьет. Допустим, заходим на посадку над Троещиной, и с какой-то многоэтажки ослепляют — как, каким образом на это реагировать силовикам, правоохранителям? Вы же понимаете, насколько это сложно. Самолет же не стоит на месте, он движется, снижается, летчики только приблизительно могут определить местонахождение источника — и круг замкнулся. Если стоять рядом с правонарушителем и за руку его поймать на горячем — тогда да. А по докладу экипажа... Командир может лишь сообщить, что был ослеплен. Дальше никаких действий не последует.

Евгений Хохлов, авиаэксперт:

— Ослепление опасно, особенно когда самолет производит посадку в сложных условиях. Конечно, много зависит от профессиональной подготовки летчиков, их опыта, слаженности. Важно и то, в каком режиме происходит полет. Если в автоматическом, опасность меньше, можно минимизировать негативное воздействие на зрение. Если в директорном (полуавтоматическом) или ручном — наоборот, опасность выше. Мы говорим о лазерных указках. Их мощность, как правило, не очень велика. Хотя бывают разные. Нельзя забывать и о том, что с временно не подконтрольных Украине территорий против наших военных, наряду с другими видами оружия, применялось лазерное. И были пострадавшие...

Командир экипажа Боинга-737 (просил фамилию не указывать):

— Ослепленный при посадке или взлете летчик ни за что не станет обращаться к врачу. Это может для него плохо закончиться. Пожалуется на зрение, а потом выяснится, что у него и сердце барахлит, и давление скачет. Прицепятся. Направят на медкомиссию, а там разговор короткий: всегда легче списать, чем разрешить полеты, пояснив заботой о безопасности. Никто пикнуть не посмеет. Вот и помалкивают ребята, чтобы от полетов не отстранили. Лучше не признаваться, чем рассказать, поставив на летной работе крест. Потому никто и не спешит на прием к доктору, опасаясь, что вместо помощи получит волчий билет...

Мера наказания за ослепление

США: штраф от 11 тыс. до 100 тыс. долларов либо лишение свободы сроком до 5 лет.

штраф от 11 тыс. до 100 тыс. долларов либо лишение свободы сроком до 5 лет. Великобритания: штраф либо до 5 лет тюрьмы.

штраф либо до 5 лет тюрьмы. Россия: штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет.

штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, ограничение или лишение свободы сроком до 2 лет. Украина: штраф от 1700 гривен, ограничение свободы до 5 лет либо лишение свободы до 12 лет (практически не применяется).

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как Донбасс стал полигоном для экспериментов: боевики все чаще используют запрещенное оружие. Российские оккупанты завезли боевикам лазерные установки для ослепления солдат.

Также смотрите видео о том, как украинский пилот занял первое место на авиашоу "RIAT-2019". Шоу проходило в Великобритании. Украинский пилот показал лучший сольный пилотаж:

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