Пингвины, вечная мерзлота и холодный океан: в Антарктиду собирается юбилейная украинская экспедиция

25-я украинская экспедиция собирается в Антарктиду. Зимовальный отряд – самый молодой за все годы. Половина команды – новички.

Повар Василий сегодня еще заваривает чай на одного, а уже через два месяца будет кормить целый отряд. В экспедицию он поедет уже шестой раз. Чтобы коллеги среди вечных снегов не забывали о родном доме, на станции готовит традиционные украинские блюда.

"Каждую пятницу у меня обычно борщ, также в пятницу стараюсь приготовить на ужин пельмени или вареники", – делится Василий Емельянович, участник 25-й Украинской антарктической экспедиции.

А еще йогурт, кефир собственного производства и домашняя перепичка. Большинство продуктов, говорит Василий, закупают по дороге в Антарктиду – в Чили. Из Украины везут сухое молоко и закваску. В этом году пересмотрели и расширили меню.

Их двенадцать. Семь ученых, кроме повара – еще врач, системный механик, дизелист-электрик и системный администратор связи. Они будут изучать антарктические вирусы и микроорганизмы, исследовать причины глобального потепления и продолжат наблюдать за пингвинами. В Антарктическом центре уже медленно пакуют вещи.

Для Юрия Отрубы это будет тоже шестая зимовка на станции Академик Вернадский. В этом году он возглавит отряд. Не скрывает, что год на ледовой земле выдержать трудно, но интересно. Главное – договориться с семьей. А от работы, говорит, там всегда можно отвлечься. На станции есть своя библиотека, комнаты отдыха и спортзал.

"Для того, чтобы поддерживать себя в тонусе, можно ходить или в спортзал в помещении, или например, ходить по острову, кто-то у нас бегал по острову, кто-то прогуливался на лыжах", – рассказывает Юрий Отруба, руководитель 25-й Украинской антарктической экспедиции.

Для 25-й экспедиции, рассказывает директор Антарктического центра – выделили рекордную сумму за все годы.

"143 миллиона – это экспедиция, это сезонный отряд и зимовальный отряд, все запасы на год, топливо на год, то есть расходы станции, затраты здесь нашего центра", – говорит Евгений Дикий, директор Национального антарктического научного центра.

Поехать мог каждый желающий, участников выбирали на отрытом конкурсе, учитывали состояние здоровья и профессиональные навыки. Как и в прошлом году – отправиться в Антарктиду разрешили и женщинам.

Исследовательница Анна Соина будет работать с биологом – Евгенией Прекрасной.

Последняя уже в пути – на корабле преодолевает последние километры до Антарктиды – чтобы раньше приступить к исследовательским работам.

В путешествие полярники отправятся в марте. А уже через месяц начнут командную тренировку под Харьковом, где состоятся обучение и инструктаж.

Ранее "Сегодня" сообщали, что в Антарктиде прошло Крещение. Украинские полярники традиционно скупались в бухте Марина-Поинт. Сейчас на континенте – полярное лето. Температура воды в купели на Крещение была на полградуса ниже нуля. Но судя по отснятым в бухте кадрам, полярникам было весело и комфортно. Пингвины ученым не мешали.

Также "Сегодня" рассказывали о ярком видеообращении, которое полярники записали на Новый год. Ролик появился на странице Национального антарктического научного центра в Facebook. Полярники пожелали украинцам энергии, сил, способности преодолевать трудности и достигать своих целей, как это делают украинские ученые в Антарктиде.

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