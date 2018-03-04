Пионтковский: У Путина провалился еще один план по Украине

Демонстрацией своего нового ядерного оружия, которого еще может и не быть в наличии, президент России Владимир Путин пытался запугать Запад, чтоб тот сдал Украины России.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал российский политолог Андрей Пионтковский.

Он указал на отсутствие логики в ядерных угроза Путина и почему ему это не выгодно.

"Он прекрасно знает, что как он может десять раз уничтожить Америку, так и она его уничтожит раз двадцать. Ну, может, безумный Гитлер или безумный Сталин готовы были бы уничтожить (врага). Но ни у Гитлера, ни у Сталина не было триллиона долларов в США, не было там домов, не было детей в университетах, жен и любовниц во дворцах. Это же сумасшедший бред – воровать и разграбить громадную страну, чтобы собрать на Западе триллион долларов и запугивать их же ядерным уничтожением", – рассказал Пионтковский.

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Политолог считает, что теперь Украина становится центром мировой политики в связи с угрозами российского президента Западу.

"Отдайте мне Украину, или я могу вас уничтожить ядерным оружием". Но на этот вопрос ему уже давно ответили. Никто на сделку с ним не пойдет. И уже на следующий день после выступления Путина его так называемый "агент влияния" Трамп продлил санкции против РФ. Он же не может явно тормозить санкции и защищать Путина, потому что это ускорит его путь к импичменту. А Госдепартамент уже окончательно объявил, что продает Украине Javelin. То есть единственным рациональным объяснением безумного поведения Путина был шантаж и попытка запугать американцев, чтобы они сдали им Украину. И этот план Кремля провалился", – подчеркнул эксперт

Напомним, 1 марта во время выступления перед Федеральным собранием российский лидер заявил, что РФ никому не угрожает, но во всеуслышание побряцал оружием. Путин рассказал, какие новые виды вооружения разрабатываются в России и что для них теперь не помеха любая система ПРО.

В свою очередь в Пентагоне прокомментировали заявления Путина о новом оружии и отметили, что полностью готовы к этому. Было отмечено, что Стратегия США учитывает озвученные Путиным новые военные мощности России.