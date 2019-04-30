Пища силы: убийственные гастрономические привычки украинцев
Украина возглавила рейтинг ВОЗ по количеству смертей из-за неправильного питания
Ложные кулинарные привычки. Еще до начала Великого Поста Всемирная организация здравоохранения обнародовала рейтинг европейских стран со сверхвысокой смертностью. Возглавила его Украина. И именно с питанием, так или иначе, связана почти половина всех смертей и серьезных заболеваний. Поэтому "Сегодня" взялись исследовать – от каких продуктов и блюд украинцам надо отказаться ради здоровья.
Власенки - обычная украинская семья. Здесь считают, что придерживаются правильного питания. Однако в медицинских карточках членов семьи есть диагнозы, которые свидетельствуют совсем о другом.
Анна Власенко покупает только натуральное. Никакого фастфуда. На столе – овощи и фрукты. У старшего сына по физкультуре – отлично. Младший подает надежды большого кикбоксера.
Однако у семилетнего Миши – плохой аппетит. А 12-летний Максим часто жалуется на боли в животе. Так было с детства, говорит мама. С тех пор она – в плену мифов о здоровом питании.
Обязательные на столе семьи – сухие завтраки и йогурты, на обед – горячие супы на мясном бульоне. Ужин – мясо или рыба. Плюс десерт.
Кто и когда доказал, что так питаться правильно? Самостоятельно в этом Анне уже не разобраться. ... Поэтому идет вместе с детьми и журналистами "Сегодня" в клинику.
Что покажет диагностика? Рацион семьи анализирует врач с европейским опытом. И первое, о чем предостерегает эксперт, есть в меню многих украинцев.
"Это супы. В принципе, они пользы никакой не несут. Жидкость размывает пищеварительные энзимы, ухудшается качество пищеварения. Вместо активного фермента получается разбавленный фермент", – говорит Святослав Ханенко, семейный доктор.
Теперь в течение месяца семья будет пытаться изменить пищевые привычки, чтобы узнать, как это повлияет на самочувствие.
Напомним, ранее мы рассказывали, зачем добавлять в морковный сок растительное масло. Сайт "Сегодня" также писал, почему полезно пить на ночь "лунное молоко", а также разбирался, можно ли есть после шести вечера.
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