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Пищевой эксперимент: как сказался на здоровье сбалансированный рацион

5 мая, 04:08

За месяц пищевого эксперимента Власенко не изменили кардинально рациона семьи


Фруктов стало больше, а сахара – меньше. "Сегодня" подводят итоги своего пищевого эксперимента. Месяц назад семья киевлян согласилась убрать из холодильника вредные продукты и перешла на качественный рацион.

Семья Власенко направляется на повторное обследование. Чтобы узнать, как новые пищевые привычки повлияли на их здоровье. Миша имел плохой аппетит. А Максим расчесывал в кровь руки из-за аллергии.

Месяц назад "Сегодня" заглянули в холодильник киевлян. То, что там увидели, покупает большинство из нас – в магазине.

Именно потому, что украинцы выбирают такие продукты, наша страна возглавила европейский антирейтинг здоровья. Мы потребляем много сахара, соли и хлеба, что приводит к смертельным заболеваниям.

Конечно, на выбор украинцев больше всего влияет цена продуктов. Однако это ошибочная экономия. Ведь впоследствии придется тратить еще больше на лечение.

Миллион диабетиков, 12 миллионов - с повышенным давлением. И 40 процентов смертей в Украине – из-за вредных гастрономических привычек. "Сегодня" взялись их изменить. Хотя бы в одной семье.

В течение месяца Власенко клали себе в тарелку то, что советует Центр общественного здоровья.

Прежде всего овощи. Каждый раз, когда садились за стол. Столько же фруктов и ягод. Каши и орехи. Мясо и рыба – запеченные. Молочные продукты – без сахара.

"Наладилось пищеварение, за счет этого поменялась кислотность кожи и стала нормального уровня", – говорит Игорь Ханенко, семейный врач.

Однако аллергия старшего Максима никуда не исчезла. А у Анны ситуация стала немного хуже. Почему? Теперь в семье знают ответ.

"Газировку пили, картошка фри была пару раз", – признается Анна Власенко.

За месяц пищевого эксперимента Власенко не изменили кардинально рациона семьи, но убедились в силе пищи. Поэтому будут и дальше использовать полученные знания ради здоровья.

Ранее "Сегодня" собрали звездные рецепты питания. Но действительно ли они помогут почувствовать себя лучше? Главный хит последних лет – интервальное питание. Его плюсы уже оценила светская львица Светлана Вольнова.


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